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Tarsus Belediyesi, otizm derneğine katkı sağlayacak - Son Dakika

Tarsus Belediyesi, otizm derneğine katkı sağlayacak

06.10.2021 11:28
Tarsus Belediyesi, otizm derneğine katkı sağlayacak, System.String[]

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus için cumhuriyet tarihindeki yapabilecek en yüksek seviyedeki yatırımı yaptıklarını belirterek, 1 yıl içerisinde yapılması gereken projelerin hepsinin temelinin hazırlandığını söyledi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus için cumhuriyet tarihindeki yapabilecek en yüksek seviyedeki yatırımı yaptıklarını belirterek, 1 yıl içerisinde yapılması gereken projelerin hepsinin temelinin hazırlandığını söyledi.

Tarsus Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleriyle ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Bozdoğan, Akademi Derneği ile ilçede lisans ve lisansüstü öğrenimin özendirilmesi, bilimin ilçeye entegrasyonunun sağlanması ve bunlara ek olarak özellikle kadın girişimci sayısının artırılması ve tüm bu hususlardan hareketle çok kapsamlı eğitimlerin katılımcılara ücretsiz olarak sağlanması amacıyla ortak hizmet projesi geliştirdiklerini söyledi.

Bozdoğan, Tarsus Otizm Derneği ile Tarsus'ta yaşayan otizmli bireylere ve ailelerine destek olunması, eğitimlerine katkıda bulunulması, sosyalleşmelerinin sağlanması ve her türlü ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi için gerekli desteği vereceklerini de aktardı.

Bozdoğan, Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik, Spor, Bilim, Sanat ve Turizm Komisyonuna müşterek havale edilen ve toplantıya katılan komisyon üyelerinin oybirliği ile uygun görülen, Tarsus Belediyesi ile Port of Spain Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması, belediyecilik, ekonomi, sosyal, eğitim, kültür, tarih, turizm, tanıtım, sağlık, spor, tarım gibi alanlarda işbirliği yapılacağını ve ortak projeler üreteceklerini bildirdi.

Amatör spor kulüplerine maddi destek

Başkan Bozdoğan, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine verilecek maddi yardımı önemsediklerini ifade ederek, bu yardımı alacak olan kulüplerin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüğünden almış oldukları faal müsabakalara katılım belgesini beyan etmeleri halinde takım sporlarından her kulübe 13 bin 700 TL ayrıca bireysel spor kulüplerine de kulüp başına 3 bin TL nakdi yardım yapılacağını söyledi.

Tarsus Belediyesinin, ilçe için cumhuriyet tarihinde yapabilecek en yüksek seviyedeki yatırımı yaptığını dile getiren Bozdoğan, "Tarsus Belediyesi olarak daha önce bahsettiğimiz spor salonunu öz kaynaklarımız ile bu yıl bitirip faaliyete geçireceğiz ve bu salon Tarsus'a yakışır bir salon olacak. Biz kimseye şikayet etmeyeceğiz, kimseye ah vah etmeyeceğiz, tırnağımız var başımızı kaşıyacağız. Asfaltla ilgili 100 milyon liralık ihale yapılıyor. Kleopatra meydanı, İş Sağılığı ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Bilim ve Sanat Akademisi, muhtar odaları, Tarsus Ticaret Merkezinin 3. etabı yapımı, ambar ve dijital arşiv yapımı, kültür merkezinin tadilat projesi, nikah salonun tadilatı, sağlık odaları yapımı, özellikle dezavantajlı mahallere üç tane kreş yapılacak. Başkanlık konutunun bebek kütüphanesi ve kreşe çevrilmesini sağlayacağız ve bununla ilgili çalışmalarımıza hız verdik. Şelale çevre düzenlemesi yapılacak. Süt işleme tesisi çok önemsediğimiz bir proje, kesimhane ve mandıra yapılması. Şehir merkezi otopark yapımı, sosyal tesis ve okuma salonu yapımı, sebze meyve kurutma tesisleri, aile sağlık merkezleri, 64 tane park yapılması. 1 yıl içerisinde yapılması gereken projelerimizin hepsinin temeli hazırlanıyor. Kısacası Tarsus'un önü açılıyor, Tarsus'un önünün açılması içinde herkesin birlikte ortak hareket etmesi gerekiyor. Bu kapsamda bütün meclis üyelerine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Tarsus Belediyesi, otizm derneğine katkı sağlayacak
Tarsus Belediyesi, otizm derneğine katkı sağlayacak
Tarsus Belediyesi, otizm derneğine katkı sağlayacak

Tarsus Belediyesi, Haluk Bozdoğan, Bozdoğan, Tarsus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tarsus Belediyesi, otizm derneğine katkı sağlayacak - Son Dakika


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