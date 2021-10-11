TDB, Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki öğrencinin ölümü: 'Üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz" - Son Dakika

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in inşaat alanındaki çukura düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili Türk Dişhekimleri Birliği(TDB) Başkan Vekili Hasan Yaman olayın, kaza değil, ihmalkarlık olarak niteleyerek, "Böyle bir olayın üzeri örtülmemesi için ve orada inşaatla ilgili herhangi bir önlem almayıp böyle bir olaya sebebiyet verenlerin mutlaka hak ettiği cezaya çarpılması için bizim mücadelemiz devam edecek"dedi.

Geçtiğimiz 29 Eylül Çarşamba günü akşam saat 22.30 sıralarında SDÜ Doğu Yerleşkesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen Ali Sinan Cirit (19), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat için kazılan çukura düştü. 30 Eylül sabahı bir inşaat işçisi tarafından hareketsiz halde bulunan Cirit'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Cirit'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından 1 Ekim'de memleketi Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde toprağa verildi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.

Türk Dişhekimleri Birliği Başkan Vekili Hasan Yaman heyeti ile birlikte Isparta'ya gelerek basın açıklaması düzenledi. Yaman açıklamasında, " Geçtiğimiz günlerde yurda giderken yemekhane inşaatının yanına açılan çukura düşerek vefat eden Diş hekimi fakültesi ikinci sınıf öğrencimiz Ali Sinan Cirit'in, ailesine taziye ziyaretinde bulunmak için Isparta'ya geldim, maalesef okuttuğumuz büyüttüğümüz üzerine titrediğimiz ve ileride diş hekimi olarak insan sağlığına hizmet edecek bir çocuğumuzun böylesine acı bir şekilde kaybedilmesi bizim camiayı çok üzdü" dedi.

"İhmalkarlığın takipçiyiz"

Ali Sinan Cirit'in inşaat alanındaki çukura düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili olayın takipçisi olduklarını belirten Hasan Yaman, sorumlularla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini gerekli cezayı almaları için olayın takipçisi olduklarını belirtti.

Yaman "Bizler olayın nasıl olduğunu araştırıyoruz savcılıkta bu konuda tahkikatlarını sürdürüyor, bu işte bir yanlışlık varsa bu yanlışı kimin yaptığı ve hak ettiği cezaya çarpılması için biz Türk Dişhekimleri Birliği olarak elimizden geleni yapacağız ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Ali Sinan'ı geri getirmek mümkün değil ama böyle pisi pisine aramızdan kayıp giden gençlerimizin olmaması için böyle bir olayın üzeri örtülmemesi için ve orada inşaatla ilgili herhangi bir önlem almayıp böyle bir olaya sebebiyet verenlerin mutlaka hak ettiği cezaya çarpılması için bizim mücadelemiz devam edecek. Acılı aileye ve diş hekimliği camiamıza da başsağlığı diliyorum" ifadeleri kullandı. - ISPARTA