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Torununun teşviki ile sokak sokak gezerek atık kitap topluyor, hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de öğrencilere ücretsiz veriyor - Son Dakika

Torununun teşviki ile sokak sokak gezerek atık kitap topluyor, hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de öğrencilere ücretsiz veriyor

17.10.2021 11:58
Torununun teşviki ile sokak sokak gezerek atık kitap topluyor, hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de öğrencilere ücretsiz veriyor

5 yıl önce torununun teşviki ile Elazığ'da pikap ile sokak sokak gezerek atık durumda defter ve kitap toplayan Erdal Gezeroğlu, kullanılamayacak durumdakileri geri dönüşüme verirken, kullanılabilecekleri ise ücretsiz olarak öğrencilere ve kütüphaneye hediye ediyor.

5 yıl önce torununun teşviki ile Elazığ'da pikap ile sokak sokak gezerek atık durumda defter ve kitap toplayan Erdal Gezeroğlu, kullanılamayacak durumdakileri geri dönüşüme verirken, kullanılabilecekleri ise ücretsiz olarak öğrencilere ve kütüphaneye hediye ediyor.

Elazığ'da yaşayan 4 çocuk babası Erdal Gezeroğlu, 11 yaşındaki torununun sözleri üzerine pikabı ile sokak sokak gezerek kullanılmayan kitapları ve defteri toplama kararı aldı. 5 yıldır kendine ait pikap ile her gün düzenli olarak il merkezinde bulunan mahallelerde anons yaparak kullanılmayan ve çöplere atılan kitap ile defterleri toplayan Gezeroğlu, kullanılamayacak durumdakileri geri dönüşüme verirken, kullanılabilecekleri ise ücretsiz olarak öğrenci ve kütüphaneye hediye ediyor. Gezeroğlu bu sayede hem para kazanıyor hem de öğrencileri mutlu ediyor.

Torunu sayesinde böyle bir işe girdiğini ifade eden Erdal Gezeroğlu, "5 yıl önce 11 yaşındaki torunumun sayesinde bu işe başladım. Çöpün yanında kitap buldu, getirdi arabaya attı. Dedim kızım bunları ne yapacaksın, dedi 'dede ya okula verelim ya da geri dönüşüme verelim. Yazıktır bunlar bizim ağaçlarımız. Bu kitapları benim için toplar mısın' dedi. Ben de bu işi yapmaya başladım. İlk zamanlar zarar ettim. Şimdi ise devamlı yapıyorum. Yaklaşık beş yıl oldu" dedi.

Kitapların kullanılacak halde olanlarını öğrencilere ve kütüphaneye ücretsiz verdiğini ifade eden Gezeroğlu, "Yazıkonak Beldesinde bir kütüphane var. İşe yarayacak kitapları oradaki kütüphaneye veriyorum ücretsiz olarak. Öğrencilerimiz faydalanıyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Torununun teşviki ile sokak sokak gezerek atık kitap topluyor, hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de öğrencilere ücretsiz veriyor
Torununun teşviki ile sokak sokak gezerek atık kitap topluyor, hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de öğrencilere ücretsiz veriyor
Torununun teşviki ile sokak sokak gezerek atık kitap topluyor, hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de öğrencilere ücretsiz veriyor
Torununun teşviki ile sokak sokak gezerek atık kitap topluyor, hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de öğrencilere ücretsiz veriyor
Torununun teşviki ile sokak sokak gezerek atık kitap topluyor, hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de öğrencilere ücretsiz veriyor
Torununun teşviki ile sokak sokak gezerek atık kitap topluyor, hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de öğrencilere ücretsiz veriyor
Torununun teşviki ile sokak sokak gezerek atık kitap topluyor, hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de öğrencilere ücretsiz veriyor

Elazığ, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Torununun teşviki ile sokak sokak gezerek atık kitap topluyor, hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de öğrencilere ücretsiz veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Torununun teşviki ile sokak sokak gezerek atık kitap topluyor, hem geri dönüşüme kazandırıyor hem de öğrencilere ücretsiz veriyor - Son Dakika
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