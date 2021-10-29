Tramvayda İstiklal Marşı - Son Dakika

Kayseri'nin Talas Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında farklı bir programa daha imza atarak öğrencilerle tramvay içinde İstiklal Marşı okuma etkinliği düzenledi.

Program Cumhuriyet Bayramı kutlamaları vesilesiyle Cemil Baba Tramvay Durağı'ndaki vatandaşlara Türk bayrakları dağıtılarak başladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı programda öğrenciler ve öğretmenleri Cemil Baba Durağı'ndan tramvaya bindi. Başkan Yalçın'ın da tramvaya binmesiyle birlikte öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırdı. Ardından öğrenciler teker teker ayağa kalkarak İstiklal Marşı'nı satır satır okumaya başladı. İlk iki kıtanın ardından ise 10. kıta hem Başkan Yalçın hem öğrenciler hem de vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla okundu. Başkan Yalçın daha sonra tramvayda yolculuk yapan vatandaşlarla ve öğrencilerle sohbet ederek Cumhuriyet Bayramlarını kutladı.

Program Talas Belediyesi önünde çektirilen hatıra fotoğrafıyla son bulurken, Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümünde farklı bir program daha gerçekleştirilmiş oldu. - KAYSERİ