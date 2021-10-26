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TSE, İzmir'de "Standartlara Yön Ver" semineri gerçekleştirdi - Son Dakika

TSE, İzmir'de "Standartlara Yön Ver" semineri gerçekleştirdi

26.10.2021 14:42
TSE, İzmir'de

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, İzmir'de "Standartlara Yön Ver" farkındalık kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği seminerde, standardizasyonun her sektördeki kuruluşun maliyetini azalttığını ve verimliliğini artırdığını söyledi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, İzmir'de "Standartlara Yön Ver" farkındalık kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği seminerde, standardizasyonun her sektördeki kuruluşun maliyetini azalttığını ve verimliliğini artırdığını söyledi. Şahin, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yeni standartların hazırlanması konusunda TSE'nin üzerine düşen sorumluğunun farkında olduğunu belirterek, sanayicileri ve üniversiteleri etkin rol almaya davet etti.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), standardizasyon konusunun önemine dikkat çekmek ve katılımcılarını bilgilendirmek amacıyla "Standartlara Yön Ver" farkındalık kampanyası kapsamında düzenlediği bilgilendirme seminerleri dizisinin bir yenisini İzmir'de gerçekleştirdi.

TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in ev sahipliğinde yapılan seminerde katılımcılar, standardizasyon konusunda kamuoyu bilincinin oluşturulması, standartların belirlenmesi sürecinde sanayicinin rolü ve sanayi-üniversite iş birliğinin öneminin vurgulanması, proje kapsamında hazırlanan standardizasyon platformunun tanıtımının yapılması, çevrimiçi standardizasyon platformu aracılığıyla, standardizasyon süreçlerine ilgili tarafların katılımının sağlanması, standardizasyonda TSE ve hedef grupların rolleri ve sorumlulukları hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Standartlar maliyeti azaltıyor, verimi artırıyor

Programın açılış konuşmasını yapan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, seminerlerle ürün ve hizmet kalite gereklerini oluşturmak için standartların belirlenmesi sürecinde üreticilerin, üniversitelerin ve tüketicilerin önemini vurgulamak, katılımcı yöntemlerle yeni stratejiler oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Projenin standardizasyon süreçlerine etkin katılımla verimli bir üretim sürecinin oluşmasını, buna bağlı olarak rekabet gücünün artırılmasına imkan tanıyacağına inandıklarını ifade eden Başkan Adem Şahin, "Yaşadığımız güncel olaylar bize standartlarla ne kadar iç içe olduğumuzu hatırlattı. Günlük hayatımızda çok önemli bir yeri olan standartlar, her boyutta ve sektörden kuruluşun maliyetlerini azaltıyor. Verimliliği artırıyor, firmaların yeni pazarlara erişmesine yardımcı oluyor. Ürünlerin güvenli ve sağlıklı olduğuna dair müşteri güveni sağlıyor. Yeni ürün ve hizmetlerin global pazarda yer alabilmesi için standartların belirlenmesinde yer alan firmaların pazardan ilk pay alanlar olduğunu görüyor, şahitlik ediyoruz" dedi.

Şahin'den sanayicilere ve üniversitelere etkin rol alma daveti

Adem Şahin, standardizasyon faaliyetlerinin ekonomik büyümenin ve sürdürülebilirliğin hayati unsurlarından olduğunu belirterek, yeşil dönüşüme hızlı entegrasyon sağlamak gerektiğini ve bunun da ticaret ve ekonomideki en önemli sacayaklarından birisi standardizasyonunu dönüştürmekten geçtiğini söyledi.

Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu noktada ihracatımızın yüzde 50'den fazlasını gerçekleştirdiğimiz AB tarafından yayımlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yeni standartların hazırlanması çalışmalarında Enstitümüz de üzerine düşen sorumluluğunun farkındadır. Sanayicimizin standartlara uygun ürünlerle küresel pazarlara girmesini sağlayan TSE, ihracatçımızı bu yeni sisteme hazırlamak için bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına hızlıca başlamıştır. Sanayicimizi, üniversitelerimizi bu değişim süreçlerinde, ülkemizin bu çalışmalarda belirleyici ve etkili olabilmesi için TSE rehberliğinde etkin rol almaya davet ediyoruz. Çünkü standarda uygun üretim, ürünlerinizi daha rekabetçi yapar, markalarınızın dünyanın her bir köşesinde tanınmasını sağlar. Ayrıca TSE'nin standart hazırlanma süreçlerinde etkili olmasıyla, sanayicilerimizin ve ihracatçılarımızın küresel rekabette daha güçlü olacağına inanıyoruz. Bu ve benzeri nedenlerle kıymetli sanayicilerimizi, ayna komitelere katılmaya, standartlara yön vermeye davet ediyoruz."

Rektör Dinçer: "Standardizasyon gelecek planlaması için güçlü bir araçtır"

Seminere katılan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer ise üniversitelerin standardizasyon sürecine katkısının önemine vurgu yaparak, "Standardizasyon, ülkenin ekonomik ve teknik büyümesiyle, ihtiyaçlara ve eğilimlere dayalı gelecek planlaması için güçlü bir araçtır. Biz üniversitelerin sürece dahil olacağı nokta ise tam da buradadır. Gelecek planlaması için süreci doğru yönetebilecek nitelikli iş gücünü geliştirmek. Üniversitelerde standardizasyondan anlaşılan, kalite standartlarının belirlenmesine önemli katkılar koymak olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalite hedefleri, üniversitelerin nitelikli bir yükseköğrenim hizmeti sunarken arzu ettiği sonuçları ifade etmektedir. Her bir kalite hedefi çeşitli anahtar gösterge hedefi barındırır. Bu göstergeler, kalite çerçevesinde belirlenmiş ve tanımlanmıştır. Anahtar performans göstergeleri üniversitelerin kabul edilebilir başarı standartlarını ortaya koyar. Üniversiteler, kalite döngüsünün tüm aşamalarına dokunacak biçimde öğrenci odaklı olarak çalışmalarını yürütür" ifadelerini kullandı.

Başkanlar standardizasyonun önemini vurguladı

Seminerde konuşan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de Türkiye'nin uluslararası kalite ve standardizasyon kurumlarındaki etkinliğinin daha da arttığını gün geçtikçe gördüklerini belirterek, bu durumun iş dünyasının görüş ve önerilerini uluslararası standartların oluşturulmasında daha çok dikkate alınır hale getireceğini söyledi. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da uluslararası ticaret sürecinde istenilen standartlarda üretim yapabilmenin ciddi rekabet avantajı sağladığına vurgu yaptı. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi'nin de hizmet kalitesinin artırılması açısından çok faydalı olacağını düşündüğünü ifade etti. - İZMİR

TSE, İzmir'de Standartlara Yön Ver semineri gerçekleştirdi
TSE, İzmir'de Standartlara Yön Ver semineri gerçekleştirdi
TSE, İzmir'de Standartlara Yön Ver semineri gerçekleştirdi
TSE, İzmir'de Standartlara Yön Ver semineri gerçekleştirdi
TSE, İzmir'de Standartlara Yön Ver semineri gerçekleştirdi
TSE, İzmir'de Standartlara Yön Ver semineri gerçekleştirdi
TSE, İzmir'de Standartlara Yön Ver semineri gerçekleştirdi

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ, Avrupa Birliği, Adem Şahin, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel TSE, İzmir'de 'Standartlara Yön Ver' semineri gerçekleştirdi - Son Dakika


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