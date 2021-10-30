Üye Girişi
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: "DİB laiklik ilkesi doğrultusunda İslam'ı anlatan bir kurumdur" - Son Dakika

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: "DİB laiklik ilkesi doğrultusunda İslam'ı anlatan bir kurumdur"

30.10.2021 14:40
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal:

Türk Diyanet Vakıf-Sen Karabük-Bartın Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunda konuşan Genel Başkan Nuri Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığının laiklik ilkesi doğrultusunda her kesimin hocası olarak İslam'ı anlatan kurum olduğunu belirtti.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Karabük- Bartın Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunda konuşan Genel Başkan Nuri Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığının laiklik ilkesi doğrultusunda her kesimin hocası olarak İslam'ı anlatan kurum olduğunu belirtti.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Karabük - Bartın Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından başlayan toplantının açılışında konuşan Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türkiye Kamu-Sen'in bir geçmişi, mazisi olduğunu aktararak, "Günü en iyi şekilde anlayan analiz eden ve kavrayan bir yapısı vardır. Bunun yanında yarınlarımız, hedeflerimiz ve projelerimiz vardır. Kurulduğu ilk gün bizim ilkemiz önce ülkemiz anlayışı ile kurulurken kendisine bir hedef koymuştur. Türkiye Kamu-Sen vefalı sendikaları sendikacılığı bir amaç olarak değil, bir araç olarak görür" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığına ve çalışanlarına çeşitli kesimlerden bazı saldırılar olduğunu belirten Ünal, "Gerçekten zor bir iş yapıyoruz. Önce diyanet personeli olmak ve bu milletin önünde olmak kaydıyla zor bir iş yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve çalışanlarına çeşitli kesimlerden bazı saldırılar olduğunu, özellikle sosyal medya vasıtasıyla şahit oluyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız 3 Mart 1924 tarihinde bu devletin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuş ve bizlere emanet edilmiş. Ülkemizin en güzide kurumlarından biridir. Diyanet İşleri Başkanlığımız herkesin kurumudur. Bir kesimin kurumu değildir. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığımız laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında yani her kesimin hocası olarak bu millete yüce din İslam'ı anlatan bir kurumdur" dedi.

Yanlışları düzgün bir üslupla, kırmadan, dökmeden ve yıkmadan söylemeye devam edeceklerini ifade eden Ünal, "Çünkü şunu biliyoruz. İçimizde ve dışımızda bu ülkenin, milletin, devleti ve bu ülkeyi yöneten iradenin bir sürü düşmanı var. Bizi boğmaya çalışıyorlar. 10 tane kendini bilmez adam çıktı. Buradaki bir mahkemenin işine karışıyorlar. Allaha şükürler olsun bu ülkeyi yöneten irade de o dik duruşu ile bunu bertaraf etti. Bu da önemli bir gelişme. Bizim bir olmakta, beraber, diri olmaktan başka şansımız yok" diye konuştu.

Konuşmanın ardından tek liste girilen seçimde mevcut başkan Nihat Kaplan, yeniden seçildi. - KARABÜK

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: DİB laiklik ilkesi doğrultusunda İslam'ı anlatan bir kurumdur
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: DİB laiklik ilkesi doğrultusunda İslam'ı anlatan bir kurumdur
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: DİB laiklik ilkesi doğrultusunda İslam'ı anlatan bir kurumdur
Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: DİB laiklik ilkesi doğrultusunda İslam'ı anlatan bir kurumdur

Nuri Ünal, Karabük, İslam, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: 'DİB laiklik ilkesi doğrultusunda İslam'ı anlatan bir kurumdur' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İzmir depreminde ikiz yeğenlerini kaybeden İclal Aydın, ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı 14:24 İzmir depreminde ikiz yeğenlerini kaybeden İclal Aydın, ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımla duygulandırdı Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı 14:07 Eve tavuk kanadı siparişi eden kadın, kutunun içine yanlışlıkla konulan kafatasını ısırdı Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz 13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
13:32 "Parkta ceset gömüyorlar" ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Ölen köpeğini defnettiği ortaya çıktı Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı 13:20 Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı 12:41 Hadise, Mehmet Dinçerler'in annesi ile tanıştı
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 12:02 Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı 11:57 17 yaşındaki kız, Youtube'dan izlediği videolarla tek başına doğum yaptı

Son Dakika Haberleri
14:01 Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım
13:51 Lokomotiv'in güzel tribün lideri Elizaveta, Galatasaraylı Kerem ve Morutan'dan etkilendiğini itiraf etti
13:39 Şok'tan Rekabet Kurumu'nun kestiği cezalara açıklama: İtiraz edeceğiz
13:28 Buca Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 4 tutuklama
13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim
13:25 Messi kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor
12:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı
12:52 Dolar ne kadar? Bugün dolar kaç lira? Dolar düşecek mi?
12:35 Galatasaray'da 100 milyon liralık plan devrede
12:35 Joe Biden'dan Papa'ya Madeni para hediyesi
Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde         
14:30
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu belirlendi! Listenin tepesindeki stat Türkiye'den         
14:07
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı Milyarder iş insanı Jeff Bezos'un lüks yatı Yalıkavak'a demir attı         
13:39
Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı         
12:53
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız         
11:17
1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu 1917 rakımlı tepede nokta operasyonunda 4 PKK'lı teslim oldu         
11:15
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 14:47:16. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: "DİB laiklik ilkesi doğrultusunda İslam'ı anlatan bir kurumdur" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement