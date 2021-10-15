Türkiye'nin ilk cam festivali renkli görüntülere sahne oluyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk cam festivali renkli görüntülere sahne oluyor

DENİZLİ - Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali olma özelliği taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası 6. Denizli Cam Bienali tüm renkleriyle devam ediyor. Şair Akgün Akova'nın gerçekleştirdiği "Elime ne geçerse oyuncak yaparım, şiir dahil" adlı sunumu büyük beğeni toplarken, Denizlililer hafta sonu yapılacak cam giysi defilesini heyecanla bekliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi organizasyonuyla düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali tüm renkleriyle devam ediyor. Bienal Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Oyun" teması ile sanatseverlerle buluşmasının ardından birbiri ardında unutulmaz etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda şair Akgün Akova Denizlililerle buluştu. Fotoğraflarla şiirin buluştuğu Akgün Akova'nın söyleşi programına sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Akova'nın "Elime ne geçerse oyuncak yaparım, şiir dahil" adlı görsel sunumu farklı içeriği ile hafızalara kazındı.

Camdan giysiler ilk kez podyumda beğeniye sunulacak

Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 1989 yılından beri gerçekleştirdiği efsane cam defilesi "GlassFashion Show" ilk kez Türk cam sanatçılarınca 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde görücüye çıkacak. Heyecanla beklenen defile yoğun istek üzerine 16 Ekim Cumartesi ve 17 Ekim Pazar günü akşam saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Birbirinden yetenekli 40 Türk cam sanatçısı, ilk kez eserlerini bir sergi salonunda değil, podyumda kendi üzerlerinde sergileyecek. Defileyi izlemeye tüm Denizlililer ücretsiz şekilde katılabilecek.

Bienalde son 2 gün

17 Ekim'e kadar sürecek bienalde davetliler cam sanatçılarını izlemenin ve etkinliklerde yer almanın yanı sıra kendi cam boncuklarını yapabilecek ve 'kendi bardağını tasarla' aktivitelerine de katılabilecek. Dünyaca ünlü cam sanatçılarının 80 eseri Çağdaş Karma Cam Sergisi'nde beğeniye sunuluyor. Bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7'den 70'e herkese açık ve ücretsiz bir şekilde devam ediyor.