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Tutşi, "Hedefimiz göz boyamak değil, doğru olanı yapmaktır" - Son Dakika

Tutşi, "Hedefimiz göz boyamak değil, doğru olanı yapmaktır"

01.11.2021 10:55
Tutşi,

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Silvan ilçesine bağlı mahallelerin içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda altyapı konusunda hedeflerinin göz boyamak değil, doğru olanı yapmak olduğunu belirtti.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, Silvan ilçesine bağlı mahallelerin içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına çözüm üretmek amacıyla muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda altyapı konusunda hedeflerinin göz boyamak değil, doğru olanı yapmak olduğunu belirtti.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara içme suyu ve kanalizasyon alanında daha iyi hizmet üretmek için ilçelerde muhtarlarla bir araya gelmeye devam ediyor. DİSKİ, Silvan ilçesinde var olan sorunları dinlemek ve çözüm üretmek için muhtarlarla bir araya geldi. Tutşi, toplantıda yaptığı konuşmada DİSKİ'nin 15 bin 272 kilometrekarenin tamamına, 1 milyon 800 bin nüfusa 1277 personelle hizmet ettiğini söyledi. Var olan eksiklikleri iyi niyetle beraber çözeceklerini belirten Tutşi, muhtarların dile getireceği sorunların kendileri açısından çalışmalarda yol haritası olacağını ifade etti.

"552 milyon liranın tamamı yatırıma"

Tutşi, 552 milyon liranın tamamının yatırıma harcandığını belirterek, "En temel ihtiyaç olan içme suyunu vatandaşlara ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Diyarbakır kent merkezinin 2050'e kadar içme suyu sorununu çözmek için Dicle Barajında 2'inci Merhale Projesi çalışmalarına başladık. Silvan'ın 2045'e kadar içme suyu sorununu ortadan kaldırdık. DİSKİ 552 milyon bütçesinin tamamını kentte yatırım olarak kullanıyor. 2021 yılı bütçesi kadar bu yıl yatırıma harcadık" dedi.

DİSKİ'nin, tüm gelirini içme suyu hizmeti verdiği abonelerden sağladığını ve yıllık 140 milyon lira elektrik giderinin olduğunu hatırlatan Tutşi, özellikle ilçelerde kayıp-kaçak oranın yüksekliğinin yatırımları sekteye uğrattığını belirtti.

Tutşi, kayıp-kaçak sorununu birlikte hareket ederek çözebileceklerini ve kayıp-kaçağın önüne geçtiklerinde kentte daha fazla yatırım yapacaklarını vurguladı. Kayıp-kaçak, bahçe ve bostan sulamaları yüzünden bazı vatandaşların içme suyuna ulaşmakta sorun yaşadıklarına dikkat çeken Tutşi, sorunun çözümü için muhtarların öncülük etmesi gerektiğini dile getirdi.

"Yüksek orandaki kayıp-kaçağa rağmen DİSKİ önemli yatırımlara imza atıyor"

2020'de 13 ilçenin elektrik faturasının DİSKİ'ye maliyetinin 65 milyon lira, içme suyu için abonelerden 18 milyon 500 bin lira tahsil ettiklerini dile getiren Tutşi, buna rağmen DİSKİ'nin ilçelerde ve kırsal mahallelerde önemli yatırımlara imza attığını belirtti. Tutşi, Silvan'da kayıp-kaçak oranının yüzde 66,7, 100 metreküp içme suyunun yüzde 66,7'sinin tahsilatını yapamadıklarını iletti. Silvan ilçe merkezine şuanda 24 saat kesintisiz içme suyu verdiklerini dile getiren Tutşi, abone çalışmalarında önemli mesafe kat etmeleri gerektiğini aktardı.

"Silvan'da kanalizasyonla ilgili çalışmalarımız olacak"

Silvan ilçesinin altyapı sorununu çözmek için kanalizasyon ile ilgili çalışmalarının olacağının müjdesini veren Tutşi, altyapı konusunda hedeflerinin göz boyamak değil, doğru olanı yapmak olduğunu belirterek, "Altyapıya her yıl 1 milyon yatırım yaparak sorunu 1 yıllığına ötelemek istemiyoruz. O yapılan 1 milyon liralık yatırım sorunu çözmeyecek, sadece kaynakları boşuna heba edecek. Biz altyapı sorununa bir bütün olarak yaklaşıyoruz. Kanalizasyon sorununa köklü çözüm üretmek için son teknolojiyle hazırladığımız proje tamamlandı. Finansmanın bulunması durumunda inşa edeceğimiz atıksu arıtma tesisi ile birlikte Silvan'ın altyapı problemini tamamıyla çözeceğiz. İmkanlar dahilinde Silvan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Silvan El-Cezeri Akademi Lise Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk ve muhtarlar katıldı. - DİYARBAKIR

Tutşi, Hedefimiz göz boyamak değil, doğru olanı yapmaktır
Tutşi, Hedefimiz göz boyamak değil, doğru olanı yapmaktır

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diyarbakır, Yatırım, Fırat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tutşi, 'Hedefimiz göz boyamak değil, doğru olanı yapmaktır' - Son Dakika


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