Tuzla'da Formula yarış heyecanı trafiği vurdu - Son Dakika

Tuzla İstanbul Park'ta Türkiye Grand Prix ana yarış heyecanı başladı. Organizasyona izleyici olarak gelen vatandaşlar, İstanbul Park yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafiğin durma noktasına geldiği o anlar havadan görüntülendi.

Dün antrenman ve sıralama turları tamamlanan Türkiye Grand Prix'te bugün ana yarış heyecanı başladı. Yurt içinden ve yurt dışından gelen yarış tutkunları İstanbul Park yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yarış alanına yaklaşık 5 kilometre kala araçlar durma noktasına geldi. Bazı araç sürücüleri ise yoğun trafikte aracını park alanına bırakıp yürüyerek gitmeyi tercih etti. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

" Adana'dan yarış için İstanbul'a geldik"

Yarışı izlemek için Adana'dan gelen Mert Kabayır, "Yarış için çok heyecanlıyız ama uzun süredir de yoldayız. Ortamı gidip göreceğiz. İnşallah değer geldiğimiz yola. Uçakla Adana'dan İstanbul'a 1,5 saat sürdü. Üsküdar'dan çıktık yola 2 saattir yoldayız" diye konuştu.

Uzun süredir trafikte olduklarını belirten bir diğer seyirci Güler Kalay ise, "Küçüklüğümden beri takip ettiğim bir spor. Türkiye'de olunca kaçırmak istemedik. Şu an bu trafik bile beni üzmüyor. Tabi keşke erken gidebilsek ama olsun yine de çok heyecanlıyım" dedi. - İSTANBUL