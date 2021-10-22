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Uğurevler Aile Sağlık Merkezi açıldı - Son Dakika

Uğurevler Aile Sağlık Merkezi açıldı

22.10.2021 15:42
Uğurevler Aile Sağlık Merkezi açıldı

Kocasinan Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Uğurevler Mahallesi'ne kazandırdığı Aile Sağlık Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Uğurevler Mahallesi'ne kazandırdığı Aile Sağlık Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle mahallenin ihtiyacı olan Aile Sağlık Merkezi kazandırdıklarını ve okulu da yeniden inşa ederek, daha modern bir okul yaptıklarını söyledi.

Açılış programına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, her mahallenin ihtiyacına göre hizmetler ürettiklerine dikkat çekerek, "Kırsal ve şehir merkezi mahalleleriyle birlikte 93 mahalle olarak hizmet veriyoruz. Kadim mahallelerinin yanı sıra hepsinin farklı farklı talep ve ihtiyaçları oluyor. İmarlı yapılaşmayla birlikte imarsız yapıların olduğu mahallerimiz var. Bunların hepsi kendine özgü istek ve talepleri var. Göreve geldiğimden itibaren tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Bunlardan biri olan ve olmazsa olmazımız olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Çünkü bizim geleneğimizde vatandaşlarımıza hizmet etmek var. Bu doğrultuda Uğurevler Mahalle'mizde değişim ve dönüşümü sürdürüyoruz. Bu mahallemizde ihtiyaç olan okul ve aile sağlık merkezini yaptık. Önümüzdeki aylarda okulun açılışını gerçekleştireceğiz. Mülkiyet ve hukuki süreçlerden dolayı zaman alan sağlık ocağını da şimdi hizmete sunuyoruz. Göreve geldiğimden bu yana toplam 13 adet aile sağlık merkezini şehrimize kazandırdık. Hayırlı uğurlu olsun. Kayseri'ye daha iyi bir şekilde hizmet edebilmenin gayreti içindeyiz. Biz, şehrimizi ve vatandaşlarımızı seviyoruz. Bu şehre sevdalı ve bu milleti seven ekip ruhuyla çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mazeret üretmiyoruz, hizmet üretiyoruz"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, "16 ilçe ve büyükşehir belediyesi olarak hemşehrilerimize hizmet üretiyoruz. Bir doktor olarak yapılan bu aile sağlık merkezi için Kocasinan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, Başkan Çolakbayrakdar'ın yaptığı hizmetlerin göğsünü kabarttığını söyleyerek, "Kayseri'mizde belediye kültürü önemli ve değerlidir. Özellikle mahallelerde devam eden kentsel dönüşüm çok önemlidir. Bu anlamda mahalleye kazandırılan aile sağlık merkezinin bölgeye hayırlı olmasını diliyorum. Başta emeği geçen Başkan Çolakbayrakdar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise, hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Bu hizmetler çok önemli. 21 yıl önce doktorunu göremeyen hastane gördük. Şimdi elhamdülillah bu konuda çok iyi konumdayız. Bu anlamda bu hizmetleri vatandaşın ayağına getiren Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların dua edildi ve aile sağlık merkezinin açılışı gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Uğurevler Aile Sağlık Merkezi açıldı
Uğurevler Aile Sağlık Merkezi açıldı

Kocasinan Belediyesi, geri dönüşüm, Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uğurevler Aile Sağlık Merkezi açıldı - Son Dakika


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