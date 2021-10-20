Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'na ERÜ'lü Öğrenciler Katılacak - Son Dakika

2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda ülkemizi temsil edecek olan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Erciyes Roket Takımı öğrencileri ve danışman hocaları ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda T3 Allstar ekibi ile ülkemizi temsil edecek olan Erciyes Roket Takımı öğrencileri Tarık Buğrahan Kaplan ile Şeyma Yiğit danışman hocaları Arş. Gör. Dr. Orhan Keklikçioğlu ile Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret ederek, düzenlenecek yarışma hakkında bilgiler verdi. Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yarışmaya seçilen öğrencileri tebrik ederek düzenlenecek yarışmalarda başarılar diledi.

Öğrenci odaklı yönetim anlayışı ile her zaman öğrencilerin araştırma-geliştirme çalışmaları ve sosyal faaliyetlerine destek olmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Rektör Çalış, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda ülkemizi temsil etmek üzere ERÜ'lü öğrencilerin seçilmesinden dolayı gurur duyduklarını söyledi. - KAYSERİ