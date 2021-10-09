Uluslararası Tarihi İspir Panayırı kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika

Erzurum'un İspir ilçesinde (Covid-19) nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan "Uluslararası Tarihi İspir Panayırı" kortej yürüyüşüyle başladı.

İlçenin Çoruh Nehri kenarında kurulan alanda kaymakamlık ve belediyenin ortak organizasyonunda düzenlenen panayırın ilk günü, vatandaşların yoğun katılımı ve havai fişek gösterileriyle gerçekleşti.

İlçe merkezinde bir araya gelen protokol ve vatandaşlar, atlı spor kulüpleri, off-road araçları ve Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde panayırın düzenlendiği alana kadar yürüdü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, İspir'in Karadeniz'e açılan kapı olduğunu, Ovit Tünelinin de Avrupa'nın en uzun tünellerinden birisi olduğunu belirtti. Vali Memiş, "Muhteşem proje, insanın sadece Ovit Tünelinden geçmesi bir turizm faaliyetidir, çünkü Türkiye'de ondan daha uzun tünel yok. 14,5 kilometre o tünelden geçiyorsunuz. Bu tek başına turizm faaliyeti. Bunu böyle değerlendirmek lazım" diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentin turizminin canlanmasını istediklerini belirterek, milletlerin değer, yargı, adet ve geleneklerini yaşatmasının önemli olduğunu vurguladı.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, "İspir panayırı 7 asırdır büyük ve kutlu bir mirası bir kartopu gibi yuvarlaya yuvarlaya bugüne taşınmıştır. Bu geleneği yaşatmak adına bizlerde elimizden gelen gayreti ortayla koyuyoruz" dedi.

Yöresel ürünlerin sergilendiği ve çeşitli alanlarda stantların açıldığı panayır, halk konserleri, boğa güreşleri ve çeşitli etkinliklerle 10 gün boyunca devam edecek.

Panayıra, Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yanı sıra Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İspir Kaymakamı Murat Acar, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ERZURUM