Üye Girişi
Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi - Son Dakika

Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi

22.10.2021 20:22
Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi

Aksaray'da kamu binasının duvarlarına kentin tarihi mekanlarını çizerek resmeden öğrencileri ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, önce öğrencilerle beraber çizimleri boyadı daha sonra öğrencilerle birlikte kaldırıma oturup ekmek arası köfte yedi.

Aksaray'da kamu binasının duvarlarına kentin tarihi mekanlarını çizerek resmeden öğrencileri ziyaret eden Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, önce öğrencilerle beraber çizimleri boyadı daha sonra öğrencilerle birlikte kaldırıma oturup ekmek arası köfte yedi.

Aksaray'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binasının bahçe duvarının renklendirilerek güzel bir görünüm kazanması için Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Anabilimi Dalı öğrencilerine ricada bulunan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ricasını geri çevirmeyerek bina bahçe duvarına kentin tarihi mekanlarını çizerek resmeden öğrencileri ziyaret etti. Mesai bitiminde öğrencilerin çalışmasına katılmak üzere SGK binasına gelen Vali Aydoğdu, kurum müdürleriyle birlikte eline aldığı fırçayla duvarı boyadı. Havanın kararmasıyla birlikte son bulan boyama işleminin ardından Vali Aydoğdu öğrencilere ve diğer görevlilere yemek ikramında bulundu. Siparişle gelen ekmek arası köfteleri öğrencilere kendi elleriyle bir bir dağıtan Vali Aydoğdu daha sonra kaldırıma oturarak öğrencilerle birlikte yemek yedi. Yemeğin ardında Vali Aydoğdu öğrencilere teşekkür etti.

"Muhteşem bir manzara ortaya çıktı"

Burada bir açıklama yapan Vali Hamza Aydoğdu, "SGK binamızın dış duvar boştu. Birazda boş olduğu için manzara olarak nahoştu. Biz hocamızdan ve öğrencilerimizden ricada bulunduk. Sabahtan beri arkadaşlarımız Aksaray'ı tarihi güzelliklerini ve Aksaray'a mal olmuş Malaklı Köpeğini SGK amblemiyle birlikte 100 metrelik duvarımıza işlediler. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara ortaya çıktı. Aksaray'daki bu güzelliklerimizi okullarımızın, kamu binalarımızın her tarafına yapmaya çalışacağız. Mesai bitiminde arkadaşlarımıza gelip eşlik ettik" dedi.

Resim İş Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Damla Kibar (20) ise, "Amacımız SGK duvarını güzelleştirmek oldu. Boş olan kısımlarda Aksaray'ın güzelliklerini resmederek burada daha bir güzellik kattık" diye konuştu. - AKSARAY

Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi
Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi
Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi
Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi
Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi
Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi
Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi
Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi
Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Hamza Aydoğdu, Aksaray, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu 20:05 Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu Son Dakika: 34 kişinin öldüğü Suruç katliamı davasında karar! Her kurban için ayrı ceza verildi 19:46 Son Dakika: 34 kişinin öldüğü Suruç katliamı davasında karar! Her kurban için ayrı ceza verildi Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti 19:24 Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
Türkiye'nin gündemine oturan Fatma Karadağ'ın umre dolandırıcılığı bu kadarı da olmaz dedirtti 18:39 Türkiye'nin gündemine oturan Fatma Karadağ'ın umre dolandırıcılığı bu kadarı da olmaz dedirtti Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi 18:07 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir 17:23 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar 16:39 Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu 15:35 İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu

Son Dakika Haberleri
19:02 Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı
19:01 Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor
18:17 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:06 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi
18:05 Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur
17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
Dünyaca ünlü eski futbolcu Evra'dan yıllar sonra gelen itiraf: Cinsel tacize uğradım Dünyaca ünlü eski futbolcu Evra'dan yıllar sonra gelen itiraf: Cinsel tacize uğradım         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 28 bin 192 yeni vaka tespit edildi         
19:47
Su şişelerini neden tekmeledi? Antwerp maçının olay adamı Mesut Özil sessizliğini bozdu Su şişelerini neden tekmeledi? Antwerp maçının olay adamı Mesut Özil sessizliğini bozdu         
19:43
Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor         
19:01
Emsali olmayan kriz! Kanada ordusunun komuta kademesi cinsel saldırı davaları ile zorda Emsali olmayan kriz! Kanada ordusunun komuta kademesi cinsel saldırı davaları ile zorda         
18:20
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı         
17:34
Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı Düğün günü altınları çalınan çifte güzel haber! Hırsız kameralardan kıskıvrak yakalandı         
16:58
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 20:27:12. #1.11#
SON DAKİKA: Vali öğrencilerle önce boyadı sonra kaldırıma oturup köfte ekmek yedi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement