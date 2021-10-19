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Vali Su muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Vali Su muhtarlarla buluştu

19.10.2021 18:05
Vali Su muhtarlarla buluştu

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Valilik tarafından organize edilen program kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

MERSİN (İHA) – Mersin Valisi Ali İhsan Su, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Valilik tarafından organize edilen program kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suphi Öner Öğretmenevinde düzenlenen buluşmaya Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Akdoğan, Akdeniz Muhtarlar Derneği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Muhtarlar Derneği Konfederasyonu Mersin İl Temsilcisi Ali Gülgen, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı Merkez İlçeler Şube Müdürü Kenan Hazar ile muhtarlar katıldı.

Programda yaptığı konuşmasında muhtarların devletin, kamu kurum ve kuruluşların mahallelerdeki temsilcisi olduğunu kaydeden Vali Su, "Muhtarlarımız, vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenerek bize sorunların ve taleplerin aktarılmasında önemli rol üstleniyor. Mahallenin altyapıdan üstyapıya, güvenlikten eğitime, sağlıktan gençlik spora kadar her alandaki ihtiyaçlarını bize iletiyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Mahallenin güvenliğinin sağlanması bakımından da çok ciddi katkılar sunuyorsunuz. Bu anlamda muhtarlarımıza çok teşekkür ediyor, sizlerin şahsında tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum" dedi.

Muhtarların da söz aldığı buluşmada Vali Su, muhtarlarla tek tek sohbet etti. - MERSİN

Vali Su muhtarlarla buluştu
Vali Su muhtarlarla buluştu
Vali Su muhtarlarla buluştu
Vali Su muhtarlarla buluştu

Muhtarlar Günü, Ali İhsan Su, Mersin, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Su muhtarlarla buluştu - Son Dakika


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