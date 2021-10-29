Üye Girişi
Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi

29.10.2021 18:20
Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi

Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Van Otel, Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıldönümünde, "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında 7-10 yaş arası çocuklara bisiklet hediye etti.

Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Van Otel, Cumhuriyetin kuruluşunun 98'inci yıldönümünde, "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında 7-10 yaş arası çocuklara bisiklet hediye etti.

Elite World Van Hotelde düzenlenen etkinliğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Van Otelinin çok güzel bir projeye imza attığını belirten Vali Bilmez, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98'inci yıldönümünde bu güzel projeyle bizi bir araya getiren hayırseverlerimize ve projeye öncülük eden annelere, babalara teşekkür ediyorum. Her şey çocuklar içindir. Bu ülkenin geleceği çocuklardır. Bugün bizim bulunduğumuz yerlerde yarın çocuklar yer alacak. Birlikte yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti inşallah daha güçlü, daha diri, daha birlik içinde bir ülke olacak. Biz bizden öncekilerden devraldığımız bayrağı, çocuklarımıza devredeceğiz. Onun için sizlerin kendisiyle, ailesiyle, memleketiyle, milletiyle, devletiyle barışık olması lazım. Dünyaya umutla bakan kendine güvenen insanlar olmanızı istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir ve bu devleti oluşturan millet de güçlü bir millettir. Doğulusuyla, batılısıyla değişik etnik kökenlere mensup olabilir. İşte bu ülkede yaşayan herkese biz Türk milleti diyoruz ve inanıyoruz ki bu bayrağın altında yaşayan herkesin çevremizde gıpta edilecek kişiler olacağını biliyoruz. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu cumhuriyeti bizim gençlere emanet etmiştir. Cumhuriyeti çağdaş uygarlık düzeyine çocuklarımız taşıyacak. Bugün çocuksunuz, yarın büyüyüp serpileceksiniz. Biz çocuklarımıza ve gençlerimize güveniyoruz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. En kötü gününüz bunun gibi olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek ise Gönül Köprüsü projesini düzenli bir şekilde düzenleyerek kentteki tüm çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Biçek, "Programımıza katkı sağlayan siz değerli gönül dostları ile çocuklarımız arasında kuracağımız Gönül Köprüsüyle o minik yüreklere dokunmak istedik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı; her koşulda desteklemek, moral ve motivasyonlarını artırarak onları kazanabilmek öncelikli görevimizdir. Çünkü bir çocuğu kazanmak, yarınlarımızı kazanmaktır. Konumuzun yarınlarımız geleceğimizin teminatı çocuklarımız olması sebebiyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yıldönümün'de programımızı gerçekleştirmenin anlamlı olacağını düşündük. Düzenlemiş olduğumuz Gönül Köprüsü projemize ev sahipliği yapıp destek veren Elit World Van Otel'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy da, "Cumhuriyetimizin ilanı ulusumuz için çok önemli bir dönüm noktasıydı. Biz de bu özel günde cumhuriyetimizin ve ülkemizin geleceği çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Bu nedenle onların yüzünü güldürmek için Valiliğimiz, Büyükşehir belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte bu özel etkinliği düzenledik. Biz de otel olarak bu özel organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Gerçekleştirilen etkinliğin ardından 7-10 yaş arası çocuklara bisikletleri verilirken çocukların gözlerindeki ışıltı, büyüklerin mutlu olmasına neden oldu. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi
Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi
Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi
Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi
Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi
Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi

Büyükşehir Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Cumhuriyet, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı 18:59 Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş'lı paylaşımı gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı Beşiktaş'ta Efecan Karaca sesleri! Sergen Yalçın eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi 18:02 Beşiktaş'ta Efecan Karaca sesleri! Sergen Yalçın eski öğrencisinin transfer edilmesini istedi Valilik, törende ayakta kalan gaziler için hemen harekete geçti 17:50 Valilik, törende ayakta kalan gaziler için hemen harekete geçti
Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi 16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı 16:35 Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu! Sevgilisi Aytaç Şaşmaz yalnız bırakmadı 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor 16:13 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış 15:49 Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti 14:19 Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
17:48 Fenerbahçe taraftarı "Respect Pereira" etiketiyle gündeme damga vurdular
17:23 Denizli'de sağlık çalışanlarına adına yapılan heykeller kaldırıldı
17:22 Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti
17:08 Dünürlerin arasında yaşanan silahlı kavgada: 1 ölü, 2 yaralı
17:07 Koeman'ın kovulması sonrası Beşiktaş, Luuk de Jong için yeniden harekete geçiliyor
17:07 Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı
17:01 Yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşe otomobil çarptı
16:59 Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, kabul edilmedi
16:58 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı
16:56 Igor Tudor'dan Galatasaray taraftarını kızdıracak sözler: Hajduk U16 takımını çalıştırırken daha mutluydum
Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir Son Dakika! AKM açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu eser, eski Türkiye ve yeni Türkiye fotoğrafının görüldüğü yerdir         
19:02
Kültür ve sanatın kalbinin atacağı Atatürk Kültür Merkezi açıldı Kültür ve sanatın kalbinin atacağı Atatürk Kültür Merkezi açıldı         
18:17
Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar Koca ülkenin yetkililerini telaş sardı! Kaçınılmaz son yaklaşıyor, sular altında kalacaklar         
18:00
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen esnaf gözaltına alındı         
17:07
Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı         
16:59
Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti Üniversitenin yanlışlıkla attığı mesaj sonrası 21 yaşındaki genç kız intihar etti         
16:33
Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi Bülent Ersoy, sahte PCR testi sebebiyle cezaevinde kalan orkestra üyesiyle birbirine girdi         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız         
14:10
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı         
12:30
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak         
08:49
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 19:35:21. #1.11#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesi ve Elite World Otel Cumhuriyet Bayramında çocukları sevindirdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement