Van Büyükşehir Belediyesinin işe alacağı 50 mevsimlik işçi için kuralar çekildi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere alacağı 50 mevsimlik işçinin kurası noter huzurunda çekildi.

Belediyenin Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekimi Van 1. Noteri Muhammed Kabukçu tarafından gerçekleştirildi. Personel alımlarını şeffaflık ve liyakat esaslarına göre yapan Van Büyükşehir Belediyesi, iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alımı yapılacak olan 50 mevsimlik (5 ay 29 gün) işçinin kuralarını canlı yayında çekti.

Başvurusu kabul edilen 626 kişi arasında yapılan kura çekimiyle genel beden işçisi için 25 asil ve 13 yedek, kamyon şoförü için 14 asil ve 7 yedek, tır şoförü için 2 asil ve 1 yedek, aşçı için 5 asil ve 2 yedek, loder operatörü için 3 asil ve 1 yedek ve dozer operatörü için ise 1 asil ve 1 yedek olmak üzere toplam 50 asil ve 25 yedek belirlendi.

Kura çekiminde konuşan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, kuraların şeffaf bir şekilde yapıldığını belirtti.

Kuraların canlı olarak yayınlandığını hatırlatan Esiner Çetin, "Van Büyükşehir Belediyemizin iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilmek üzere 50 personelimizin kura çekimini yapıyoruz. Yapacağımız alımlarla ilgili şeffaflık ilkesi gereği İŞ-KUR ve belediyemizin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden gerekli duyurularımızı daha önce yaptık. Online olarak yapılan başvurularda toplam 986 başvuru yapıldı. Bunlardan 626 tanesi kabul edilirken 360 başvuru ise şartları taşımadığı için reddedildi. 4 kategoride yapılacak olan kuralar şeffaf bir şekilde yapılacak. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve yapılan kuranın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan kura sonucunda isimleri çıkan adayların listesi ise Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular kısmında yayınlanacak. - VAN