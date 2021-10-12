Yenikapı Trabzon günleri için Kemençeli davet - Son Dakika

14-17 Ekim 2021 tarihlerinde Yenikapı'da yapılacak olan Trabzon Tanıtım Günleri öncesi, Trabzon Dernekleri Federasyonu tarafından Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar kemençeyle Yenikapı'ya davet edildi.

14-17 Ekim 2021 tarihlerinde Yenikapı'da yapılacak olan Trabzon Tanıtım Günleri öncesi, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Trabzon Dernekleri Federasyonu, vatandaşlara karalahana çorbası, fındık, kemençe ve horon eşliğinde tanıtım günü düzenledi. Düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Kemençe horon ve folklor ekibimiz olacak"

Etkinliğe Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Keskin'de katıldı. Keskin burada yaptığı konuşmada tüm vatandaşları Yenikapı'daki etkinliğe davet etti. Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Trabzon şehrini tanıttıklarını dile getiren Keskin, "Çok güzel bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Az sonra fındık ve karalahana çorbası ikramımız olacak. Kemençe, Horon ve folklor ekibimiz olacak. Ama asıl 14-17 Ekim tarihleri arasında Yenikapı'da kutlayacağımız Trabzon'un 560. Fetih yıl dönümü ve 12. Trabzon günlerinin burada bir tanıtımını yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" diye konuştu.

"C vitamini özelliği var"

Trabzon yöresine özel karalahana çorbasının yapımını anlatan Şef Cafer Doğan, 2 saat sürede çorbanın piştiğini söyleyerek "Yapım aşamasında ilk önce karalahananın sap kısımları biraz kalın olduğu için aynı pişmez 15 dakikalık ön pişirmesi oluyor. Daha sonra yaprak kısmının da bir 10 dakika acı suyunu alıyoruz. Daha sonra bol soğan ve olmazsa olmazı iç yağ, kırık mısır ve barbunyayla birlikte birleştirip güzel bir çorba elde ediyoruz. C vitamini özelliği var. Hele ki şu pandemi döneminde korona virüsüne karşı özellikle ilaç yerine kullanılabilecek bir çorba" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel çok beğendim"

Etkinliğe kızıyla birlikte katılan Hatice Erol, etkinliği beğendiğini söyledi. Erol, "Şu an gezmeye geldim bir değişiklik olsun dedim. Geldim gördüm çok güzel, çok beğendim. Çorba ve fındık dağıtıyorlar daha denemedim sıra bekliyorum" dedi.

"Kardeşlerimiz horon oynadılar"

Trabzon Maçka'lı İhsan Teknici ise 14-17 Ekim tarihinde Yenikapı'da yapılacak etkinliğin tanıtımına geldiğini güzel vakit geçirdiğini anlattı. Teknici, "Bizim yöremizi kültürümüzü tanıtmak için Yenikapı'da ki etkinlik alanına özellikle bekliyoruz. Şu anda burada hanım kardeşlerimiz horon oynadılar onları izledik. Çorba dağıtacaklar fındık ikram edecekler bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL