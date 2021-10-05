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Yerde bulduğu paranın sahibini kapı kapı arıyor - Son Dakika

Yerde bulduğu paranın sahibini kapı kapı arıyor

05.10.2021 11:28
Yerde bulduğu paranın sahibini kapı kapı arıyor, System.String[]

Tekirdağ'da birkaç gün önce yerde para bulan Tiyatro Eğitmeni Selahattin Karadağ, paranın sahibi aramak için kolları sıvadı.

Tekirdağ'da birkaç gün önce yerde para bulan Tiyatro Eğitmeni Selahattin Karadağ, paranın sahibi aramak için kolları sıvadı. Binlerce broşür bastıran Karadağ, kapı kapı gezip broşürleri dağıtarak parayı kaybeden kişiyi arıyor.

Kapaklı ilçesinde para bulan Tiyatro Eğitmeni Selahattin Karadağ, paranın sahibini bulmak için ilginç ve bir o kadar takdir edilesi bir yönteme başvurdu. İlçede kapı kapı gezen eğitimci Karadağ, "Bir miktar para bulunmuştur. Para kaybedenlerin bana ulaşması rica olunur" yazılı broşürleri dağıtıyor.

"Belki bir babanın çocuğu için eğitim parası olabilir"

Günler süren arayışına azimle devam eden Selahattin Karadağ, son çare olarak ilçe meydanında bir stant açarak vatandaşlara broşür veriyor. Bulduğu paranın kaybeden kişi için önemli olduğunu ifade eden Karadağ, "Parayı bulduğum gün sahibini aramaya çalıştım. Belki bu para bir emeklinin maaşı olabilir, belki bir babanın çocuğu için eğitim parası olabilir, belki bir annenin ihtiyacıdır, belki bir engelli kardeşimizindir. Ben bu parayı yerine ulaştırmak için tüm imkanlarımı kullanacağım. Arama çalışmalarım sonuç vermeyince broşür bastırmak aklıma geldi. 4 gündür broşür dağıtıyorum. Parasını kaybetmediği halde 'Benim param kayboldu' diyenler var. Onları kale almıyorum" dedi.

"Paranı buldum ama sen yoksun"

Parasını kaybeden kişiye seslenen Karadağ, "Senin kayıp paranı buldum, ama sen yoksun. Bu şekilde ilanlar bastırdım, bu senin için. Belki bu senin son paran olabilir. Belki işçisindir, emekçisindir, eğitimcisindir. Ne olursa ol, paranı almak için yanıma gel. Bu para senden başkasına yarayacak bir para değil. Kul hakkı denen bir şey var. En kısa zamanda gel, paranı al. Paran emin ellerde" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciye bağışlayacağım"

Paranın sahibini bulamadığı takdirde eğitim gören bir öğrenciye bağışlayacağını belirten Karadağ, parasını kaybeden vatandaşın 0545 387 54 40 numarasından kendisine ulaşmasını talep etti. - TEKİRDAĞ

Yerde bulduğu paranın sahibini kapı kapı arıyor
Yerde bulduğu paranın sahibini kapı kapı arıyor
Yerde bulduğu paranın sahibini kapı kapı arıyor
Yerde bulduğu paranın sahibini kapı kapı arıyor
Yerde bulduğu paranın sahibini kapı kapı arıyor

Hisarcık, Tekirdağ, Tiyatro, Karadağ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yerde bulduğu paranın sahibini kapı kapı arıyor - Son Dakika


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