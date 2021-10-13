Üye Girişi
Yeşilyurt'ta yetim koordinasyon merkezi hizmete girecek - Son Dakika

Yeşilyurt'ta yetim koordinasyon merkezi hizmete girecek

13.10.2021 10:23
Yeşilyurt'ta yetim koordinasyon merkezi hizmete girecek

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın seçim vaatlerinden olan 'Yetim Kalbi' projesi kapsamında yetim çocuklar ve annelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği Yetim Koordinasyon Merkezi hizmete girecek.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın seçim vaatlerinden olan 'Yetim Kalbi' projesi kapsamında yetim çocuklar ve annelerine yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenleneceği Yetim Koordinasyon Merkezi hizmete girecek.

'İnsani Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışından yola çıkarak Yeşilyurt'ta 'sosyal devlet' anlayışını her daim canlı ve diri tutan Yeşilyurt Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine gıda, temizlik ve kıyafet yardımlarının ulaştırıldığı bölgenin en büyük sosyal yardımlaşma noktası Emanet Çarşısı ve hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın 2019 yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatleri arasında yer alan 'Yetim Kalbi' projesi, Yetim Koordinasyon Merkezi ile gerçeğe dönüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde özenle durduğu 'Gönül Belediyeciliği' hizmetlerine yeni ve farklı projelerle destek verip, 7'den 70'e tüm vatandaşların iyi ve güzel anlarında yanlarında olmayı öncelik haline getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla başlayan çalışmalar neticesinde bölgede başka bir örneği olmayan Yetim Koordinasyon Merkeziyle yetim çocuklar ve annelerine yönelik sosyal, kültürel ve eğitim hizmetler sunulacak.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kontrolünde yapımı tamamlanan ve uzman sosyolog ve psikologların görev yapacağı Yetim Koordinasyon Merkezinde, çocuklar için bilgisayar odası, sınıf, sinema - müzik odası, beceri atölyesi, oyun alanları, anneler için dinlenme ve çeşitli etkinlik alanları yer alıyor.

Yetim çocukların anneleriyle güzel vakit geçirebilecekleri, aynı zamanda sorunlarını paylaşabilecekleri güzel ve kaliteli alanlara sahip Yetim Koordinasyon Merkezi, yakın bir zamanda kapılarını yetim çocuklar ve annelerine açacak.

Yaptığı açıklamada, tüm çocukların mutlu ve huzurlu olmayı hak ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Çocuklarımız bizim her şeyimiz, gözümüzün nurlarıdır. Tüm evlatlarımızın mutlu, güzel ve sağlıklı bir hayat yaşaması hepimizin temel gayesidir.2019 yılındaki seçim vaatlerimiz arasında çocuklara ve gençlere yönelik farkındalık oluşturacak çalışmalara özel bir bölüm açmıştık. İlçemizde ikamet eden yetim çocuklar ve ailelerimizin sosyal, kültürel ve eğitim hizmetlerinden mahrum kalmamaları için 'Yetim Kalbi' projemiz kapsamında güzel ve anlamlı bir yatırımı Yeşilyurt'lularla buluşturmaya hazırlanıyoruz. Yetim, öksüz ve dezavantajlı grupta ki tüm yavrularımızın hak ettiği hayata yaşamaları, sosyalleşmeleri ve hayata daha umutla bakmaları için toplumda farkındalık oluşturan yatırımlarımızı yeni bir projeyle taçlandıracağız. Cenab-ı Allah Bakara Suresinin 220. Ayetinde "Yetimlere nasıl davranacağınız hakkında sana sorarlar. de ki: "Onların durumlarını düzeltmek onları iyi yetiştirmek en hayırlı olandır. ve onların hayatlarını paylaşırsanız unutmayın ki, onlar sizin kardeşlerinizdir." diye emretmektedir. Yeşilyurt'u yönetirken herkesi sahipleniyoruz, kucaklıyoruz ve devletimizin şefkatli elini en güzel şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda; yetim çocuklarımız ve annelerine yönelik çeşitli sosyal etkinliklerimizi ulaştırmak üzere Yetim Koordinasyon Merkezimizi tamamladık ve yakın zamanda açılışını yapacağız. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz kontrolünde gerçekleşen titiz çalışmalar neticesinde hazırladığımız Yetim Koordinasyon Merkezimiz ile sosyal belediyecilik hizmetlerimizin boyutunu genişletmiş olacağız. Uzman sosyologlar ve psikologların görev alacağı bu merkezimizde çocuklarımıza yönelik farklı alanlarda eğitim çalışmaları düzenleyeceğiz ayrıca annelerimiz içinde farklı aktiviteler düzenleyeceğiz. Müslümanlığın ve kadim medeniyet kültürümüzün temelinde; paylaşma, dayanışma ve kardeşlik vardır. Yardıma ihtiyacı olanların elinden tutmak, zor zamanlarında yanında yer almak, destek olmak bizi biz yapan değerlerimizin başında gelmektedir. İhtiyacı olan bir kardeşimize devletimizin yardımlarını ulaştırma fırsatı veren Rabbime ne kadar hamt etsek azdır. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt'ta tüm vatandaşlarımızın, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimizin mutlu, sağlıklı ve huzurlu olması için hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt'ta yetim koordinasyon merkezi hizmete girecek
Yeşilyurt'ta yetim koordinasyon merkezi hizmete girecek

cumhurbaşkanı, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeşilyurt'ta yetim koordinasyon merkezi hizmete girecek - Son Dakika


Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor 11:30 Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor 11:25 "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor 11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor
Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek 11:12 Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor 11:07 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Kılıçdaroğlu, 11:03 Kılıçdaroğlu, "Dün elime önemli bir belge ulaştı" sözlerinden sonra vekillere talimatı verdi: Kamuoyu ile paylaşın
Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği 10:25 Son Dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği "siyasi cinayetler" iddialarıyla ilgili resen soruşturma başlatıldı Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi 10:15 Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi

Son Dakika Haberleri
11:30 Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi
11:30 Dünya Sağlık Örgütü, 3. doz aşıya tepki gösterdi: Derhal bu kararın durdurulması gerekiyor
11:24 "Türkiye'yi çalıştırmak intihardır Kuntz" diyen Alman efsanesi Daum'dan bomba yorum
11:21 Akşener, kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Sıkı dur, başbakan geliyor
11:12 Şimdiye kadarki en ucuz Iphone olacağı beklenen model, önümüzdeki ilkbaharda piyasaya sürülecek
11:09 Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde
11:09 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddialarına İçişleri Bakanı Soylu'dan cevap: Emniyet ve MİT'te böyle bir istihbarat yok
11:06 Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor
11:04 Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar
11:02 Son dakika gündem haberleri! Sıcak gelişmeler
9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti 9 yaşındaki çocuğu öldürüp, yardım çağırdı! Cenazesinde vicdan yapıp suçunu itiraf etti         
11:37
Japonya'da insandan insana bulaşan Japonya'da insandan insana bulaşan "Yezo" virüsü tespit edildi         
11:30
Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü Küresel çip krizi Apple'ı da etkiledi! Üretim hedefindeki endişeler sebebiyle hisseleri düştü         
11:23
Motosiklet kasasında ambalajsız et görenler tepki gösterdi Motosiklet kasasında ambalajsız et görenler tepki gösterdi         
11:14
Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde Son Dakika! Altının gram fiyatı 513 lirayla son dört ayın en yüksek seviyesinde         
11:10
Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar Kuzey Kore askerleri gövde gösterisi yaptı! Betonu yumruklayıp, cam ve bıçakların üstüne yattılar         
11:04
Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi Oyuncu Bekir Aksoy, eşinin yaşadığı istismarı konuk olduğu programda anlattı: Benim de olduğum sahnede taciz edildi         
10:42
Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı Son dakika: TÜİK açıkladı! Türkiye genelinde eylül ayında 147 bin 143 konut satıldı         
10:16
4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor 4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar, vali bile tepki gösterdi: Herkes masa başı iş istiyor         
10:00
Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı Reuters duyurdu: DEAŞ liderlerinden Sami Casim, Türk istihbaratının desteğiyle yakalandı         
09:46
Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı Başkent'te şaşkınlık yaratan manzara! Yol çalışması yapan belediye ekipleri insan kafatasıyla karşılaştı         
09:17
ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla ABD'den aspirinle ilgili ilginç açıklama: Yan etkileri faydalarından çok daha fazla         
08:11
Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar Aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan çok samimi pozlar         
07:45
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder suçüstü yakalandı         
07:19
Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma Tuğçe Demirbilek'ten eşi Danilo Zanna'ya üstü kapalı gönderme: Hiçbir şeye şaşırma         
20:06
Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı Yeğenini ezen hala gözyaşları içinde olayla ilgili konuştu: Şaka yapıyor sandım, ama kan vardı         
18:40
HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun HDP'li Buldan'dan, Nihal Yalçın ile polemik yaşayan Tamer Karadağlı'ya cevap: Bu da sana kapak olsun         
17:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 11:46:51. #1.11#
SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta yetim koordinasyon merkezi hizmete girecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement