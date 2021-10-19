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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

19.10.2021 09:02
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeybatısı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri,...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeybatısı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Çankırı, Siirt, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon'un batı ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Ağrı çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25

Adana: Parçalı bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu 28

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 17

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 25 - İSTANBUL

Doğu Anadolu, Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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