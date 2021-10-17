Zonguldak Valiliği'nden "Gençliğe Hitabe" açıklaması - Son Dakika

Zonguldak Valiliği, Hükümet Konağı'nın ön cephesinde yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin tadilat nedeniyle yerinden kaldırılarak muhafaza altına alınmasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, binanın ön cephesinde yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin 2017 yılında yapılan tadilatta bulunduğu yerden kaldırılarak muhafaza altına alındığı belirtilerek, "İlimiz Hükümet Konağı'nın ön cephesinde yer alan ve bina duvarlarında 2017 yılında yapılan tadilat nedeniyle kaldırılarak muhafaza altına alınan ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz tarafından gündeme getirilerek ulusal bir kanalda habere konu olan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin muhafazasında ihmali bulunan görevlilerin tespiti, konunun araştırılması ve gerektiğinde sorumlular hakkında işlem yapılması amacıyla inceleme başlatılmıştır" denildi. - ZONGULDAK