Hacılar balı 'Hacılarım Süzme Çiçek Balı' markası ile tüketiciye sunuldu - Son Dakika

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan Hacılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kapsamında 'Hacılarım' markası ile doğal süzme çiçek balı üretimine başladıklarını söyledi. Özdoğan, Hacılar'ın bir değerini daha markalaştırdıklarını belirtti.

S.S. Hacılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selahattin Ayvaz Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti. Hacılarım markası ile üretilen bal hakkında Başkan Özdoğan'a bilgi veren Ayvaz, balın gıda kodeksine uygunluğu bakımından gerekli tüm tahlillerinin yapıldığını ve değerlerinin çok iyi olduğunu söyledi. Kooperatifin kurulmasında destek veren Başkan Özdoğan'a ve kooperatif üyelerine teşekkür eden Ayvaz, "Hacılarım" markalı balın yakın bir zamanda birçok markette tüketiciye sunulacağını söyledi.

Kooperatif Başkanı Selahattin Ayvaz'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'da yaptığı açıklamada; "İlçemiz tarımına destek vereceğimizi söylemiştik. Bu manada Hürmetçi Manda Sütü İşleme Tesisini kurmuş ve Mandam markası ile markalı yoğurt, peynir ve kaymak üretimine başlamıştık. Şimdi de Hacılarımızın yaylalarında üretilen balı değerlendirmek için kurduğumuz kooperatif kapsamında "Hacılarım Süzme Çiçek Balı" markası ile üretime başladık. 850 gram ve 450 gramlık kavanozlarda paketlenen, tamamen doğal süzme çiçek balımız artık raflarda yerini alıyor. Halkımızın, gerekli tahlilleri yapılan ve gıda kodeksine uygunluğu tescillenen balımızın tadına bakmalarını tavsiye ediyor, üretimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ