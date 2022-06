Hack4karşıyaka'da Ödüller Sahibini Buldu

Girişimcilik ruhuna sahip üniversite öğrencilerini, "İklim ve Enerji Sorunlarına; Kent için, Akıllı ve Sürdürülebilir Çözümler" geliştirmek için bir araya getiren Hack4Karşıyaka Hackathonu, üçüncü gününde, üniversite öğrencilerinin hazırladığı projelerin uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi sonrasında ödül töreniyle tamamlandı.

ENERJİ VE İKLİM

Karşıyaka Belediyesi Kolektif Girişimcilik Merkezi tarafından Eldor Türkiye, İnci Holding, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Kuzey İzmir Tekmer ve Yaşar Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen "Hack4Karşıyaka" hackathonunda; enerji ve iklim sorunlarını odak alan, Karşıyaka'yı yaşamak için daha akıllı bir yer haline getirecek 12 proje yer aldı. Üniversite öğrencileri; iklim, çevre, mobilite, daha yaşanılabilir kent ile ilgili projeleri, uzman kişilere sundu. Sunum ardından alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından proje değerlendirmesi yapıldı. Değerlendirmenin sonunda ödül törene gerçekleştirildi. Katılımcı gruplara, mentorlara, kolaylaştırıcı ekibe ve uzmanlara katılım sertifikası verildi.

DERECEYE GİREN PROJELER

Dereceye girenlere ödüllerini; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Akbulut ve Yaşar Üniversitesi BTTO Müdürü YUTECH Bilgi ve Teknoloji Yönetim Tasarım ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü Necip Özbey verdi. Hack4Karşıyaka'nın birincisi tuzlu su bataryaları projesiyle Salty, ikincisi içten yanmalı motoru olan arabaları elektrikli arabaya dönüştürme projesiyle IEnergy, üçüncüsü ise neme duyarlı otomatik sulama sistemi ile EXTERNAL oldu.

"İLKELİ OLMAK GEREKİYOR"

Hack4Karşıyaka hakkında konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, iklim sorunundan, bu sorunun etkilerinden ve üniversite öğrencilerinin yaptığı projelerin öneminden bahsederek şunları kaydetti:

"Önemli sorunlar listesi yaptığımız zaman; iklim sorunu ve bununla bağlantılı olarak enerji, gıda gibi konuları en üst sıralara koymalıyız. Çünkü çok yakın bir zamanda herkesin çok ciddi bir şekilde hayatını sıkıntıya sokacak konular olacak bunlar. Çok uzun vadeli bir süreden bahsetmediğimizi ifade etmeye çalışıyorum. Benim tahminim bir on yıl içerisinde çok ağır sorunlar ile yüz yüze olacağız. Bu günlere hazır olmak, önlemleri almak gerekiyor. Ülkemiz bu açıdan geride. Bunun değişmesi lazım, bu sorunlarla başa çıkabilmek için her bir bireyin, kurumun ayrı ayrı üzerine düşen görevler var. Bu çalışmanın amaçlarından birisi de bu farkındalığı sağlamak. Ben her şeyden önce bu dünyada yaşayan bir insanım. Dünyadaki canlı yaşamının sürdürülmesini sağlamak şu anda bizim için bir görev gibi görünüyor. Biraz dikkatli bakarsak, detayları görmeyi istersek, inanılmaz güzel bir dünyada yaşadığımızı, olağanüstü şeylerin armağan edildiğini fark edebiliriz. Bunları korumak çok zor değil, sorumlu bir insan davranışı gerektiriyor. Bazı şeylere karar vermek ve ilkeli olmak gerekiyor. Sizlere, katılımcılara, destek veren tüm kurumlara, temsilcilerine, organizasyonu yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

ÖDÜLLER:

Birinci Ekip: 10.000 TL

İkinci Ekip: 7500 TL

Üçüncü Ekip: 5000 TL

PROJELERİN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPAN JÜRİ ÜYELERİ:

-Alp Avni Yelkenbiçer – EGİAD Başkanı

-Efe Cun - İnci Holding Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü

-Prof. Dr. Nuri Azbar - Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi

-Uğur Polat - ELDOR Türkiye Kalite Direktörü

-Uğur Yüksel - GDZ-Elektrik Dağıtımı Genel Müdürü