Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Bugünü bir anma günü olarak değerlendiriyoruz" - Son Dakika

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugünü bir anma günü olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar kutlanma konusu Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilse de emekçi kadınların tarihi yürüyüşünü aslında anılacak zaferlerle taçlandırmış günlerden bir tanesi olarak görmek lazım" dedi.

Hak-İş/Hizmet- İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanlar Kurulu düzenlendi. Burada yaptığı konuşmada Genel Başkan Arslan, "Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugünü bir anma günü olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar kutlanma konusu Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilse de emekçi kadınların tarihi yürüyüşünü aslında anılacak zaferlerle taçlandırmış günlerden bir tanesi olarak görmek lazım. Siz de böyle görün. Maalesef tarih boyunca aradan 165 yıl geçmesine rağmen benzer durumları hala yaşamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyanın değişik bölgelerinde hak talep eden kadınların bu tür baskılara, tehditlere ve cinayetlere kurban gittiklerini söyleyen Arslan, "İş kazalarıyla kaybettiklerimizi başka bir yere koyuyoruz. Bu tür cinayetlerle iş yeri cinayetleriyle kaybettiğimiz çeşitli şekillerde kadın cinayetleriyle kaybettiğimiz ki dün Adıyaman'da Necmiye Yücel'i Öz-Sağlık İş üyesi kardeşimizi silahla eşi tarafından vurularak öldürüldü. Bunlar bütün dünyada maalesef devam eden dün olduğu gibi bugün de tamamen ortadan kaldırılamayan yaşadığımız zorluklar. Bunun için bütün bu mücadelemizde kaybettiğimiz kadınları rahmetle anıyorum" açıklamasında bulundu. - ANKARA