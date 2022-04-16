Hak-İş'in "Yardım Tırı" İdlib'e doğru yola çıktı - Son Dakika
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Hak-İş'in "Yardım Tırı" İdlib'e doğru yola çıktı

16.04.2022 18:29
Hak-İş'in "Yardım Tırı" İdlib'e doğru yola çıktı

Hak-İş ve Hizmet-İş tarafından toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Hak-İş ve Hizmet-İş tarafından toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, Suriye'nin İdlib kentine uğurlandı.

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Ankara 2 Numaralı Şubesinin örgütlü olduğu iş yerlerinde çalışan işçiler tarafından içinde yiyecek, giyecek ve gıda malzemeleri bulunan 1 tır dolusu yardım malzemesi Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Ankara'dan yola çıktı. Türkiye'den Suriye'nin İdlib kentine gidecek olan tırın Yapracık TOKİ'deki uğurlama törenine Hak-iş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Hizmet-İş Ankara 2 Numaralı Şube Başkanı Recep Dere katıldı.

"HAK-İŞ bütün sorumlulukları her zaman üstlenmiştir"

Genel Başkan Arslan, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada Hak-İş'in bütün sorumlulukları her zaman üstlendiğini belirtti. Arslan, şunları kaydetti:

"Hala çatışmaların devam ettiği, milyonlarca insanın daracık bir bölgeye sıkıştırıldığı İdlib'ten bahsediyoruz. Türkiye' de çok uzak değil. Türkiye sınırına yaklaşık 30, 40 kilometre mesafede milyonlarca insanların kendi topraklarında esaret yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Hak-İş olarak kongremizde aldığımız bir karar var. 2011 yılında Genel Kurulu'muzun aldığı karar şu: Ülkemizde, bölgemizde ve küremizdeki bütün mazlum ve mağdurlara Hak-İş'in borcu var. Bu anlayışla dünyanın neresinde olursa olsun, derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı ve aidiyeti ne olursa olsun insan olma paydasında, insanlığın sorunlarına çözüm bulmak noktasında Hak-İş bütün sorumlulukları her zaman üstlenmiştir." - ANKARA

Hak-İş'in Yardım Tırı İdlib'e doğru yola çıktı

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Türkiye, Hak İş, Suriye, İdlib, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hak-İş'in 'Yardım Tırı' İdlib'e doğru yola çıktı - Son Dakika


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