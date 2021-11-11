Hak-İş Konfederasyonundan Diyarbakır annelerine destek ziyareti - Son Dakika

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 801'inci gününde sürüyor. Evlat nöbetinde 801 günü geride bırakan aileler, teröre karşı, "Şehitlere saygı" adıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Hak-İş Konfederasyonundan destek geldi.

Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, Başkan Yardımcısı Burçin Ural ve Elif Temel, Hak-İş ve Öz Gıda İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Hizmet İş Şube Başkanı Ercan Kahraman, Diyarbakır Annelerinin evlat nöbetinin 801. gününde düzenledikleri yürüyüşte yalnız bırakmadı.

2019 yılında demir yürekli anaların başlattığı ve sonrasında onurlu babaların da dahil olduğu bu kutlu nöbetin temsilcilerini Hak-İş Kadın Komitesi adına saygıyla selamladığını söyleyen Hak-İş Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, "800 gündür sürdürülen bu haklı direnişin ilk günkü heyecan ve umutla devam ettiğini görüyoruz. Özelde 200 bin kadın üyesi, toplamda 750 bin üyesi ile Hak-İş ailesinin temsilcileri olarak, bugün burada sizlerle olmaktan gurur duyuyoruz. Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yönetim kurulumuz, sendikalarımız ve teşkilatımızla ile ailelerimizin mücadelesine destek veriyoruz. Nasıl ki evlat nöbeti başladığında Diyarbakır Annelerimizin yanında olduysak, bugün 801. gününde de ayni kararlılıkla buradayız. ve bu direniş sürdüğü müddetçe de yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaçırılan her çocuğa kendi çocukları gibi üzülüp, geri dönen her çocuğa da kendi evlatlarına kavuşmuş gibi sevindiklerini söyleyen Zengin, "Bizim de evlatlarımız var, bu acıyı bizler de en derinden yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, annelerimizin kararlığı ve sabrıyla, tüm evlatlarımız güvenli yuvalarına geri dönecektir. 33 evladımızın terörün pençesinden kurtulmasına sebep olan bu kutlu direniş, terör örgütü ile mücadelede büyük bir umut olmuştur. Bu hareket binlerce evladımızın kandırılmasını ve örgüte katılmasını da engellemiştir. Terör örgütünü bitirme aşamasına getirmiştir. Bizler bu çığlığın sesi olmak, annelerimizin gözündeki yaşı durdurmak, onlara umut olmak istiyoruz. Hak-İş'li emekçi kadınlar olarak bu davanın takipçisiyiz. Takipçisi ve destekçisi olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Birliğimizi bozamayacaksınız"

HDP'ye çağrıda bulunan Zengin, "Bu mücadele sadece buradaki annelerimizin değil tüm Türk halkının mücadelesidir. Birliğimiz gücümüzdür, birliğimizi bozamayacaksınız, devletimizi bölemeyeceksiniz, evlatlarımıza dokunamayacaksınız. Bu vatan ve bu bayrak bizim. Ant olsun ki sizleri tarihin karanlık sayfalarına gömeceğiz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR