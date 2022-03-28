Hakkari Ramazan ayına hazır - Son Dakika
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Hakkari Ramazan ayına hazır

28.03.2022 11:03
Hakkari Ramazan ayına hazır

Hakkari merkez ve köylerinde bulunan bütün cami ve Kur'an kurslarında gerekli çalışmalar yapılarak Ramazan ayına hazır hale getirildi.

Hakkari merkez ve köylerinde bulunan bütün cami ve Kur'an kurslarında gerekli çalışmalar yapılarak Ramazan ayına hazır hale getirildi.

Vatandaşların Ramazan ayında ibadetlerini hijyenik bir ortamda huşu içerisinde yapmalarını sağlamak amacıyla cami ve Kur'an kurslarında gerekli önlemler alındı. Her cami bünyesinde kadınlara yönelik bölmeler oluşturuldu. Hatimle teravih kılmak isteyen vatandaşlar için Hacı Hacı Gür Camii'nde hafızlar görevlendirildi.

Hakkari Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu; "Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının gölgesi üzerimize düşmüş bulunmaktadır. Müslümanların manevi duygularının zirve yaptığı bu ayda vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadetlerini yapabilmeleri için cami ve Kur'an kurslarında gerekli her türlü önlemi aldık. Bu ayda vatandaşlarımızın her kesimini vakit namazlarını camilerde cemaatle eda etmeye, teravih namazlarını kılmaya, mukabelelere katılmaya, bol bol Kur'an-ı Kerim okumaya davet ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

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Hakkari, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari Ramazan ayına hazır - Son Dakika


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