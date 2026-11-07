Hakkari Yüksekova'da yılın ilk karı başsağlığından dönenleri Meşkantepe'de mahsur bıraktı - Son Dakika
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Hakkari Yüksekova'da yılın ilk karı başsağlığından dönenleri Meşkantepe'de mahsur bıraktı

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Hakkari Yüksekova\'da yılın ilk karı başsağlığından dönenleri Meşkantepe\'de mahsur bıraktı
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Hakkari Yüksekova\'da yılın ilk karı başsağlığından dönenleri Meşkantepe\'de mahsur bıraktı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yılın ilk karı etkili oldu; Onbaşılar köyüne başsağlığı ziyaretinden dönen vatandaşlar Meşkantepe mevkisinde mahsur kaldı. İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan köy yolunu temizleyerek vatandaşları kurtardı.

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yılın ilk karı yerleşim yerlerinde etkili oldu. Onbaşılar köyüne başsağlığı ziyaretine giden vatandaşlar, dönüş yolunda bastıran kar nedeniyle mahsur kaldı.

Hakkari Yüksekova'da yılın ilk kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Onbaşılar köyüne gerçekleştirdikleri başsağlığı ziyaretinin ardından dönüşe geçen vatandaşlar, Meşkantepe mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlarıyla ilerleyemedi. Kendi imkanlarıyla yollarına devam edemeyen vatandaşlar, durumu İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, köy yolunda kar temizleme çalışması başlattı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalar sonucunda kar nedeniyle ulaşıma kapanan yol yeniden açıldı.

Yapılan çalışmalarla mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte vatandaşlar güvenli bir şekilde yollarına devam etti.

Kaynak: ANKA
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