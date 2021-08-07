Halk Danslarında muhteşem final

Bursa'da ilk kez düzenlenen Halk Dansları Şöleni Açık Hava Tiyatrosu'ndaki muhteşem gösterilerle sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen iletişim imkanları çerçevesinde küçülen dünyamızda sanayileşme ile birlikte arka planlara itilen geleneksel kültürel değerlerin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla yaptıkları çalışmalara halk dansları şöleni ile bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Başkan Aktaş, Halk Dansları Şöleni'nin geleneksel hale geleceğinin müjdesini verdi.

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen Halk Dansları Şöleni, hem geleneksel kültürümüzün yaşatılmasına ışık, hem de ülkemizin yanan ormanlarının yeşermesine nefes oldu.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda yapılan etkinlikler, ülkemizde son günlerde yaşanan orman yangınlarında kaybettiğimiz şehitler ve tüm canlılar için yapılan saygı duruşu ile başladı. Durmazlar Makine, Renault Otomobil Fabrikası, Matlı Holding ve Referans Grubu'nun sponsorluğunda bu yıl ilk kez düzenlenen şölen 3 gün boyunca büyük ilgi gördü.

Açık Hava Tiyatrosu'nda Türkiye mozaiği

Bursa Müzik Akademisi, Uludağ Mehter, Master's Kılıç Kalkan, Anadolu'nun Renkleri, Rumeliler Halk Dansları Gençlik Spor Derneği, İnegöl BAL-GÖÇ Derneği, İnegöl Belediyesi ve Namık Kemal Halk Oyunları Derneği ekipleri gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Türkiye'nin tüm yörelerine ait oyunlarının sergilendiği şölenin kapanış konuşmasını yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gelişen iletişim imkanları çerçevesinde küçülen dünyamızda sanayileşme ile birlikte arka planlara itilen geleneksel kültürel değerlerin gelecek nesillere ulaştırılması amacıyla yaptıkları çalışmalara halk dansları şöleni ile bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Pandemi dolayısıyla sıkıntı çeken yerel kültür ve sanat topluluklarına verdikleri desteklerle nefes olmaya çalıştıklarını ifade eden Aktaş, halk danslarının da bu etkinlikle çağdaş normlarla bilimsellik çerçevesinde yeniden gündeme geleceğini ve gelecek nesillere iz bırakacak kaynak arşiv oluşturduğunun altını çizdi.

"Halk dansları etkinliğini geleneksel hale getireceğiz"

Bursa'nın her yerden göç alan bir şehir olmasından dolayı kültürel zenginliğine dikkat çeken Aktaş, "Bursa'nın bu zenginliğini gün ışığına çıkartmak ve gelecek nesillere ulaştırmalıyız. Yaşadığımız toprakların bir parçası olan ancak unutulmaya yüz tutan halk dansları da bu zenginliğin bir parçası. Bu kültürel zenginliğin gelecek nesillerin sahipleneceği bir şekilde yaşatılması amacıyla Bursa'daki halk dansları topluluklarını bir araya getirdik. İnşallah bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz" diye konuştu.

"Şölen geleceğe nefes oldu"

BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. Matlı, halk dansları şöleninin ülkemizi derinden sarsan, kalbimizi yakan orman yangınlarına denk gelmesini 'Geleceğe Nefes' kampanyasına desteğe dönüştürdüklerini belirterek, "Bursa'mızın kültürel zenginliğini gün ışığına çıkartmak ve gelecek nesillere ulaştırmak amacıyla projelendirdiğimiz bu etkinlikle şehrimizdeki bütün halk dansları topluluklarını bir araya getirdik. Yıllardır özlemi çekilen bu buluşma hem halk danslarına hem de ormanlarımızın yeşermesine nefes olacak. Etkinliğin tüm geliri TC Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geleceğe nefes isimli kampanyasına bağışlanacak." dedi. Matlı, şölene katılarak geleceğe nefes olan vatandaşların yanı sıra Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Aldante Yemek adına Pınar Başaran'a etkinlik süresince elde ettiği hasılatı geleceğe nefes kampanyasına bağışlamasından dolayı teşekkür etti.

Başkan Aktaş sponsor Referans Grup adına Burcu Büyükburç ile ekiplere plaketlerini BKSTV Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile birlikte verdi. Programının Ana Sponsorlarından Biri Olan Referans Grubu adına İHA'ya konuşan Burcu Büyükburç "Burada ana sponsorlardan biri olmaktayız. Biz her zaman Bursa ili içerisinde Dans'a, Sosyal Sorumluluk projelerine şirket olarak katkıda bulunmaktayız. Referans Grup olarak bu etkinliklerde bulunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.