Halk Oyunları Gençler Kategorisi Finali Şahinbey'de başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Halk Oyunları Gençler Kategorisi Finali Şahinbey'de başlıyor

22.07.2022 22:30

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yarın başlayacak olan Halk Oyunları Gençler Kategorisi Türkiye Finali öncesinde düzenlenen kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yarın başlayacak olan Halk Oyunları Gençler Kategorisi Türkiye Finali öncesinde düzenlenen kortej yürüyüşü büyük ilgi gördü. Vatandaşları oyunları izlemeye davet eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yarışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Halk Oyunları Gençler Kategorisi Türkiye Finali, yarın Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde başlıyor. Şahinbey Belediyesi'nin ev sahipliğinde 23-24 Temmuz tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan final yarışmalarında 35 şehirden 891 yarışmacı yarışacak. Yarışmaya katılan takımlar kortej yürüyüşü düzenledi. Şehreküstü Konakları'ndan başlayıp Balıklı Meydanı'nda son bulan yürüyüşe halk oyunları takımları ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Suat Aksu ve Vali Yardımcısı Muhammet Önder'in yanı sıra protokol üyeleri katıldı. Davul ve zurnalar eşliğinde coşkuyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü halktan da büyük ilgi gördü. Kortej yürüyüşünde esnafı ve halkı selamlayan Başkan Tahmazoğlu, vatandaşları Halk Oyunları Gençler Kategorisi Türkiye Finali'ni izlemeye davet etti.

"Ormanları koruyup geleceğe taşımalıyız"

Başkan Tahmazoğlu, oyunlara ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Oyunlarda 35 şehirden 891 yarışmacının cumartesi ve pazar günü dereceye girmek için yarışacağını belirten Tahmazoğlu, "Bizde kendilerine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün yarışmacılara şimdiden başarılar diliyorum. Bu vesileyle yaz dönemine girdik. Geleceğimiz ciğerimiz olan ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Çünkü ormanları koruyup geleceğe taşımamız lazım. Biz Şahinbey Belediyesi olarak şimdiye kadar 4 milyonun üzerinde ağaç diktik. Boş alanları ağaçlandırdık ama ağaçlandırılmış alanların da korunması gerekiyor. Ormanlar için daha hassas davranmalıyız" diye konuştu.

Kortej yürüyüşü sonunda "Yarınlara nefes olalım, ormanlarımızı koruyalım" pankartı açan yarışmacılar orman yangınlarına dikkat çekti. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Şahinbey Belediyesi halk oyunları finaline ev sahipliği yaptı Şahinbey Belediyesi halk oyunları finaline ev sahipliği yaptı 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası' Gaziantep'te sürüyor 'Halk Oyunları Gençler Türkiye Şampiyonası' Gaziantep'te sürüyor
Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Halk Oyunları Gençler Kategorisi Finali Şahinbey'de başlıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:30 Beyaz Saray'dan tahıl kriziyle ilgili koordinasyon merkezi kurulmasına övgü: BM ve Türkiye hükümetinin bu konudaki liderliğini övüyoruz
22:23 Yerli otomobil heyecanında geri sayım başladı! TOGG, 2023 mart ayında yollara çıkacak
22:21 Güldür Güldür'de taklidi yapılan Ekrem İmamoğlu skeç hakkında konuştu: Mutlu oldum
22:16 Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya 2.Lig ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu
21:57 Bakan Dönmez'den dikkat çeken doğal gaz açıklaması: 2 bin liralık faturanın 1.500 lirasını devlet karşılıyor
21:56 Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kadın muhabire yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu!
21:42 İmamoğlu, tatil eleştirilerine Erdoğan üzerinden yanıt verdi: 3 yılda 20 gün tatil yaptım, Cumhurbaşkanı benim 4 katım tatil yapmış
21:15 Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu
20:34 Damadın şakacı arkadaşları düğünde davetlileri kahkahaya boğdu! İşte şaşırtan takı töreni
20:27 Balotelli'ye sürpriz talip! Sion ve Adana Demirspor'un masaya oturduğu iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 22:59:28. #1.13#
SON DAKİKA: Halk Oyunları Gençler Kategorisi Finali Şahinbey'de başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement