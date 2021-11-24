Hanım Evleri kursiyerlerinden Öğretmenler Günü kutlaması - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hanım Evleri'nde eğitim alan kursiyerler, kendilerine mesleki eğitim veren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Pursaklar Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hanım Evleri'nde eğitim alan kursiyerler, kendilerine mesleki eğitim veren öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Hüma Sultan Hanım Evi pastacılık sınıfı kursiyerleri ise yaptıkları kurabiyeleri Hanım Evleri eğitmenlerine ikram etti.

Hanım Evleri'ne Öğretmenler Günü'ne özel bir mesaj gönderen Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin mesajında, "Böyle bir önemli günde kursiyerlerimizin yapmış olduğu Öğretmenler Günü kutlaması gerçekten çok özel ve anlamlı. Kursiyerlerimize en verimli, en güzel eğitimi veren ve başarılı çalışmalarında en büyük payın sahibi öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi. - ANKARA