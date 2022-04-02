Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri - Son Dakika
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Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri

02.04.2022 16:14
Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov'da sivillerin sığınak olarak kullandığı metro istasyonunda moral konseri verildi.

Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov'da sivillerin sığınak olarak kullandığı metro istasyonunda moral konseri verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar 38 gündür sürerken, halkın ayakta kalma çabası da devam ediyor. Ukrayna'nın Rus bombardımanlarında en fazla zarar gören şehirlerinden biri olan Harkov'da sivillerin umutlu bekleyişi sürüyor. Müzisyenler, günlerdir metrolarda kalan sivillere moral olmak amacıyla istasyonda konser verdi. Halktan büyük alkış alan sanatçıların hareketi büyük beğeni topladı. Farklı türde müzikler çalan sanatçılar daha sonra metro istasyonundan ayrıldı. - HARKOV

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Ukrayna, Metro, Rusya, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri - Son Dakika
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