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Hasar gören yollarda ve yaya kaldırımlarında onarım çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

Hasar gören yollarda ve yaya kaldırımlarında onarım çalışmaları başlatıldı

14.02.2022 14:21
Hasar gören yollarda ve yaya kaldırımlarında onarım çalışmaları başlatıldı

Nevşehir'de ağır kış şartlarından dolayı bazı cadde ve sokaklardaki yollarda oluşan bozulmalar onarılarak, ulaşım konforu yeniden sağlanıyor.

Nevşehir'de ağır kış şartlarından dolayı bazı cadde ve sokaklardaki yollarda oluşan bozulmalar onarılarak, ulaşım konforu yeniden sağlanıyor.

Şehir merkezinde konforlu bir ulaşım ağı sağlayabilmek için sıcak asfalt çalışmalarını bu yıl da sürdürecek olan Nevşehir Belediyesi, bir yandan da ana cadde ve sokaklarda bozuk yol ve yaya kaldırımlarının onarımını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin farklı bölgelerinde kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve çeşitli alt yapı çalışmaları nedeniyle hasar gören, aşınan ve bozulan yollarda çalışma başlatıldı.

Aynı zamanda mahallelerde yaya kaldırımlarının da bakım ve onarımını yapan ekipler bu çalışmalarını ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde sürdürecek. - NEVŞEHİR

Hasar gören yollarda ve yaya kaldırımlarında onarım çalışmaları başlatıldı
Hasar gören yollarda ve yaya kaldırımlarında onarım çalışmaları başlatıldı
Hasar gören yollarda ve yaya kaldırımlarında onarım çalışmaları başlatıldı
Hasar gören yollarda ve yaya kaldırımlarında onarım çalışmaları başlatıldı

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Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hasar gören yollarda ve yaya kaldırımlarında onarım çalışmaları başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hasar gören yollarda ve yaya kaldırımlarında onarım çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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