Hasta yakını misafirhaneleri açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısında yatarak tedavi gören hastaların yakınları için projelendirilen sıcak, konforlu ve sosyal donanımlı Hasta Yakını Misafirhanesi'nde son aşamaya gelindiğini söyledi. Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi karşısındaki projede de çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Şehir Hastanesi karşısında yapımında sona yaklaşılan 2 ayrı Hasta Yakını Misafirhanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısındaki tesisin hayırsever, belediye işbirliği ile yakın zamanda hizmete gireceğini belirtti. Hasta yakınlarının yararlanacağı ve beş yıldızlı otel konforunda yapılan misafirhanelerde sona yaklaşıldığını vurgulayan Büyükkılıç, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Ayağı kırık leyleklere adeta misafirhaneler, vakıflar kuran ecdadın torunları olarak bizler de bu anlayışla hizmet etmeye devam ediyoruz. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanemizde yatarak tedavi gören hasta yakını vatandaşlarımızın yararlanması amacıyla başlattığımız sosyal tesisimizin inşası tamamlandı. Tesisimizin çevre düzenlemesi de bitmek üzere. Daha sonra vatandaşlarımızın istifadesine sunmuş olacağız" dedi. Başkan Büyükkılıç, Hasta Yakınları Misafirhanesi'nin vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacağını vurgulayarak, proje ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

"Hem kişisel bakım ihtiyaçlarını giderebilecekleri hem de yeme içme ihtiyacını karşılayabilecekleri ve rahatça dinlenebilecekleri olanakları ile tesisimiz, hasta yakınlarımıza hizmet verecek. Vatandaşlarımızın sokak ortalarında, arabaların içerisinde yatmaktan kurtulacağı güzel bir hizmet ortamı oluşacak. Bina oturum alanı 500 metrekare olan, toplam inşaat alanı bin 500 metrekare olan Hasta Yakını Misafirhanesi Zemin+2 kattan oluşuyor. 18 adet normal konaklama odası, 6 adet engelli konaklama odası bulunacak misafirhanemizde, toplam 24 adet oda yer alıyor. Proje bünyesinde, konaklama birimlerinin yanında restoran, çamaşırhane, idari ofisler bulunurken, cephede mantolama cephe sistemi kullanılacak. Hasta Yakını Misafirhanesi ve yanında yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi, spor salonları ile burası bir sosyal yaşam merkezine dönüşmüş olacak. Büyükşehir olarak her alanda en güzel 'gönül belediyeciliği' örneklerini sergiliyoruz. Şehrimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Büyükkılıç, Kayseri Şehir Hastanesi karşısında da aynı projenin çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum. 'Türkiye sevdam' dediği, Kayseri'mizin de nasibini aldığı bin 600 yataklı Şehir Hastanemizi şehrimize kazandırdı. Biz de Şehir Hastanemizin tam karşısına böyle anlamlı ve önemli bir projeyi yakın zamanda hasta yakınlarımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ