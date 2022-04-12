Hasta, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde kuaför hizmeti - Son Dakika
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Hasta, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde kuaför hizmeti

12.04.2022 13:06
Hasta, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde kuaför hizmeti

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil kuaför hizmetiyle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil kuaför hizmetiyle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Köylerinde kuaför bulunmadığı için kilometrelerce uzaklıktaki ilçe merkezlerine gitmek zorunda kalan vatandaşların hizmet ayağına geliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mobil kuaför hizmeti ile Toros dağının eteklerinde kurulan merkeze uzak mahallelerdeki vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılıyor. Köylerinde kuaför ve berber bulunmayan, bu ihtiyaçları için kilometrelerce uzaklıktaki ilçe merkezlerine gitmekte zorlanan vatandaşların imdadına Büyükşehir Belediyesi'nin mobil kuaför tırı yetişiyor. Mobil kuaför, zaman, ulaşım zorluğu ve ekonomik nedenlerle ilçelere gidemeyen köylülere büyük kolaylık sağlıyor.

"Kuaför ayaklarına geliyor"

Her hafta merkeze uzak köyleri ziyaret eden mobil kuaför tırı, köy meydanına park ediyor. Kadını erkeği, genci yaşlısı 7'den 70'e tüm vatandaşlara hijyen ve pandemi kuralları içinde saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmeti veriyor. Kuaför ekibi, yaşlılık, rahatsızlık ya da engeli nedeniyle evden çıkamayan vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Öğrencileri de ihmal etmeyen mobil tır, köy okullarının bahçesine park ederek, çocukların saçını istedikleri gibi kesip, şekil veriyor.

"Köylerde büyük memnuniyet"

Köylerinde berber olmadığı için zorluk yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin ayaklarına getirdiği kuaför hizmetinden memnun. Alanya kırsalındaki Yenice Mahallesi'nde yaşayan Hasan Sezen, kuaför bulunmadığı için zaman zaman kendi kendine tıraş olduğunu bazen de eşinin yardım ettiğini belirterek, Mobil kuaförün çok faydalı bir hizmet olduğunu söyledi.

"17 bin kişiye kuaförlük hizmeti"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal bölgelerde kuaförlük hizmeti alamayan vatandaşların ayağına kuaförlük hizmeti götürdüklerini söyledi. Kadın ve erkeklere yönelik verilen kuaförlük hizmetinin yoğun bir ilgi gördüğünü dile getiren Güven Ulutekin, "Özellikle engelli, yaşlı ve evden çıkamayan vatandaşlarımızın saç kesimleri ve kişisel bakımlarını yapıyoruz. Yaklaşık 17 bin kişiye kuaförlük hizmeti verdik" dedi. - ANTALYA

Hasta, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde kuaför hizmeti
Hasta, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde kuaför hizmeti
Hasta, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde kuaför hizmeti

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Engelli, Kuaför, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hasta, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde kuaför hizmeti - Son Dakika


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