Hastanın imdadına Çarşamba Belediyesi yetişti - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba İlçe Belediyesi, kar yağışı nedeniyle hastaneye ulaşmakta zorluk yaşayan diyaliz hastası bir vatandaş için yolları açarak hastanın hastaneye ulaşmasını sağladı. Ekipler hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için şehir merkezinde ve kırsal mahallelerde aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Çarşamba Belediyesi ekipleri, kar yağışı nedeniyle Kabaceviz Mahallesi'ndeki evinden hastaneye ulaşmakta zorluk yaşayan diyaliz hastası bir vatandaş için yolları açarak UMKE ekiplerinin hastaya ulaşmasını sağladı. Belediye ekipleri şehir merkezinde ve kırsal mahallerde hiçbir aksama olmaması için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Kar temizleme çalışmalarını yakından takip eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, mahallelerde incelemelerde bulunarak ilçe halkıyla bir araya geliyor. Başkan Doğan, kar yağışı sebebiyle Musalla Mahallesi'ne ulaşmakta zorluk yaşayan bir cenaze aracı için yapılan yol açma çalışmasını yerinde inceleyerek ekiplerden bizzat bilgi aldı.

Çarşamba'da karla mücadele sürüyor

Hiçbir mağduriyet yaşanmaması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Kar yağışının başladığı ilk dakikadan itibaren ekiplerimiz teyakkuzda. Kırsal mahallelerde ekiplerimiz karla mücadelesini sürdürürken, hastaneye ulaşmakta zorluk yaşayan hastalarımız, mahallelere ulaşmaya çalışan cenaze araçları için iş makinalarıyla yolları açmaya devam ediyoruz. Çalışmaları bizzat yerinde takip ederek amcalarımızla, kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Karla mücadele hususunda ilçemizde bir aksaklık söz konusu değil. Ulaşımın aksadığı yerlere ekiplerimiz hemen müdahale ederek yol açma çalışmalarını gerçekleştiriyorlar" dedi. - SAMSUN