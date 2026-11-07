Hatay'da Asi Nehri'nde oltaya takılan dikenli balığın zırhlı vatoz olduğu anlaşıldı - Son Dakika
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Hatay'da Asi Nehri'nde oltaya takılan dikenli balığın zırhlı vatoz olduğu anlaşıldı

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Hatay\'da Asi Nehri\'nde oltaya takılan dikenli balığın zırhlı vatoz olduğu anlaşıldı
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Hatay\'da Asi Nehri\'nde oltaya takılan dikenli balığın zırhlı vatoz olduğu anlaşıldı
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Hatay'da Asi Nehri'nde amatör balıkçıların oltasına takılan leopar desenli, dikenli zırhlı vatoz balığı, zehirli olabileceği endişesiyle tedirginlik yarattı. Türü araştırmayla öğrenen, yaklaşık 20 yıldır balık tutan amatör, ilk kez karşılaştığı balığın yenmesini tavsiye etmedi.

Hatay'da amatör balıkçıların Asi Nehri'nde oltasına takılan leopar desenli, sert ve dikenli yapısıyla dikkat çeken balık tedirginliğe neden oldu. Daha önce hiç karşılaşmadıkları balığın zehirli olabileceğinden endişelenen balıkçılar, yaptıkları araştırmanın ardından türün zırhlı vatoz balığı olduğunu öğrendi.

Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde yaşayan Bedrettin Okuyucu, yaklaşık 20 yıldır hobi olarak balıkçılık yapıyor. Geçtiğimiz günlerde arkadaşıyla birlikte Asi Nehri'nde balık tutan Okuyucu'nun oltasına, daha önce hiç görmediği leopar desenli, dikenli ve sert yapılı bir balık takıldı. Yakalamış olduğu balığın türünü merak eden Okuyucu, yaptığı araştırma sonucunda balığın zırhlı vatoz balığı olduğunu öğrendi. Yıllardır balık tutmasına rağmen ilk kez böyle bir türle karşılaştığını belirten Okuyucu, balığı ilk gördüğünde korktuğunu ve tüketilmesini tavsiye etmediğini söyledi. Balığın Asi Nehri'ne nasıl geldiği bilinmezken, vatandaşlar tarafından akvaryumdan nehre bırakılmış olabileceği değerlendiriliyor.

"20 yıldır balık tutuyorum, ilk defa böyle bir balıkla karşılaştım"

Yıllardır Asi Nehri'nde balık tutmasına rağmen ilk kez böyle bir balıkla karşılaştığını ve ilk gördüğünde korktuğunu söyleyen Bedrettin Okuyucu, "Yaklaşık 20 yıldır balık tutuyorum. Buraya gelip biraz balık tutalım dedik. Burada genellikle sazan, kefal ve çupra gibi balıklar çıkar. Ancak ilk defa böyle bir balıkla karşılaştım. Zırhlı vatoz balığı olduğunu söylediler. Çok değişik bir balık. Vücudu oldukça sert ve her tarafı diken gibi çıkıntılarla kaplı. İlk gördüğümde korktum. Yakalayıp kovaya koyduk, şu anda canlı. Görmek isteyenler gelip bakabilir. Bence yenilecek bir balık değil, ben yemem. Bu kadar yıldır balık tutmama rağmen ilk kez böyle bir türle karşılaşıyorum" dedi.

"İlk başta zehirli olabileceğini düşünerek dokunmaya bile korktuk"

Balığı ilk yakaladıklarında zehirli olabileceği endişesiyle dokunmaya korktuklarını söyleyen Mustafa Uslu ise "Bugün burada balık yakalamaya geldik. Sazan ve sekiz bıyıklı balığın yanı sıra ilk defa zırhlı vatoz balığıyla karşılaştık. Daha önce böyle bir balık görmemiştik. Dışının oldukça sert olduğunu fark ettik. İnternetten araştırdığımızda istilacı bir tür olduğunu öğrendik. İlk başta zehirli olabileceğini düşünerek dokunmaya bile korktuk. Daha sonra araştırdıktan sonra elimize aldık. Bir tane büyük, yanında da 5-6 tane yavru zırhlı vatoz balığı yakaladık. Yenilip yenilmeyeceğini bilmiyorum ancak ben tüketilmesini tavsiye etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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