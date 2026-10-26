Hatay İl Koordinasyon Kurulu yeniden inşayı Vali Masatlı başkanlığında değerlendirdi

Hatay İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı 4. toplantısı, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda 2026 yılı 3. dönem rapor özeti değerlendirilirken, kent genelinde yürütülen kamu yatırımlarının mevcut durumu, devam eden projelerin ilerleyişi ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ele alındı. Program, yatırımcı kurum ve kuruluşların sunumlarıyla devam etti.

Konut, sağlık, eğitim, ulaşım ve altyapı yatırımlarının yanı sıra sosyal donatı alanları ile tarihi ve kültürel mirasın yeniden ihyasına yönelik çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da sürdürülen yeniden inşa çalışmalarında kurumlar arası iş birliği, kaynakların etkin kullanımı ve projelerin koordineli yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.