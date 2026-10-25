Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı'nda afet konutlarını inceledi, ailelerle sohbet etti - Son Dakika
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Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı'nda afet konutlarını inceledi, ailelerle sohbet etti

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Hatay Valisi Masatlı, Yayladağı\'nda afet konutlarını inceledi, ailelerle sohbet etti
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı'nda yapımı tamamlanan kırsal afet konutlarına taşınan vatandaşlara ziyarette bulundu. Kışlak Mahallesi'nde muhtar Yusuf Çetin ve vatandaşların al bayrakla karşıladığı Masatlı, konutlarda inceleme yaparak ailelerle sohbet etti.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Yayladağı ilçesinde yapımı tamamlanan kırsal afet konutlarına yerleşen vatandaşları ziyaret etti. Kışlak Mahallesi'nde gerçekleşen ziyarette muhtar Yusuf Çetin ve vatandaşlar, Vali Masatlı'yı al bayrakla karşıladı.

Kışlak Mahallesi Kızılgöl mevkisindeki konutlarda incelemelerde bulunan Masatlı, yeni evlerine kavuşan ailelerle bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşlara yeni evlerinin hayırlı olmasını dileyen Masatlı, ailelere sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Kışlak Mahallesi Muhtarı Yusuf Çetin ve beraberindekilerin Vali Masatlı'yı al bayrakla karşılamasıysa dikkat çekti.

Kaynak: İHA
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