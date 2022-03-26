Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, sahiller doldu taştı - Son Dakika

Gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca vatandaşlar sahillere akın etti.

Uzun süredir soğuk havanın hakim olduğu Bodrum'da hafta sonu hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar sahil kenarlarına akın etti. Adım atacak yer kalmayan sahillerde kimi vatandaş kitap okudu, kimileri ise güneşlenerek sıcak havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşların denize ayaklarını sokarak serinlediği görüldü. Kumbahçe, Paşatarlası sahilleri başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortaket ve Bodrum'un tüm sahilleri vatandaşların akınına uğradı. Minik yelkenciler ise denize açılarak yelken açtı.

Mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığının 1 hafta boyunca süreceği öğrenildi. - MUĞLA