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Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor - Son Dakika

Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor

05.02.2022 13:34
Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında beyninin 3'te ikisi alınan ve kendi başına hareket edemeyen 50 yaşındaki kadın ve eşinin yaşanabilecek bir ev hayaline ortak olan iki genç, sosyal medyada kurdukları yardımlaşma derneği ile çift için yeni bir ev inşa ediyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında beyninin 3'te ikisi alınan ve kendi başına hareket edemeyen 50 yaşındaki kadın ve eşinin yaşanabilecek bir ev hayaline ortak olan iki genç, sosyal medyada kurdukları yardımlaşma derneği ile çift için yeni bir ev inşa ediyor.

2 çocuk sahibi 69 yaşındaki Ruhi Ekinci ile geçirdiği rahatsızlık sonrasında beyninin 3'te ikisi alınan ve kendi başına hareket edemeyen 50 yaşındaki eşi Neziha Ekinci, Solaklar Mahallesi'nde iki katlı harabe ahşap evde yaşam mücadelesi veriyor. Sosyal medyada yardımlaşma derneği kuran Ömer Kaçan ve Cüneyt Uzun isimli iki genç çifte ulaştı. Çiftin evlerine giden gençler, maddi imkansızlıktan dolayı sadece temeli atılan evin yapım masrafını karşılayarak çalışmalara başladı.

"Hanıma ben bakıyorum, her ihtiyacını ben görüyorum"

Engelli eşiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Ruhi Ekinci, "Arkadaşlar geldi buraya yardım için. Evimizle uğraşıyorlar. Allah onlardan razı olsun, bizi güzel bir evde oturtacaklar. Hanıma ben bakıyorum, her ihtiyacını ben görüyorum, eşyaları, bulaşıkları hepsini ben yıkıyorum" dedi.

Yardım derneği kurucularından Ömer Kaçan, "Sakarya'da dernek kurduk ve bu derneğin amacı yoksul insanlara, darda olan insanlara yardım etmek. Bizler bu işe 8 ay önce başladık ve 8 ay içerisinde çok güzel sosyal medya kitlesine ulaştık. Sosyal medyadan insanlar bizlere ulaşıyor, dertlerini sıkıntılarını bizlerle paylaşıyor. Bizler de onları dinliyoruz ve onlara yapabileceğimiz bir şey varsa elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ruhi ağabeyimizin yakınları da bize sosyal medya üzerinden ulaştı ve biz de bu duruma kayıtsız kalmadık. Tabii ki bizler araştırmalarımızı yapıyoruz, gerçekten ihtiyaç sahibiyse projelerimize dahil edip yardım ediyoruz. Yine bize ulaştılar, biz de araştırmalarımızı yaptık, gerçekten yardıma muhtaç olduklarını öğrendik. Ablamızın iki tane beyin ameliyatı var. Beyin ameliyatlarından dolayı yürüyemez hale gelmiş, sağlık durumu çok kötü. Bizlere sadece bir söz söyledi, 'Çocuklar dışarıdaki evi yapın.' Dışarda bir ev var ve sadece kapısı yapılmış, yan tuğlaları örülmüş, çatısı yok. Biz o eve başladık" diye konuştu.

"Evi takriben 2 hafta içerisinde teslim etmeyi düşünüyoruz"

Derneğin kurucularından Cüneyt Uzun da, "Evimizin tespitini yaptıktan sonra teyzemizin ricası üzerine başladık. Takriben 2 hafta içerisinde teslim etmeyi düşünüyoruz. Destekçilerimizin sosyal medya üzerinden yaptığı desteklerle buraya kadar geldik, inşallah ailemize bu evi güzel bir şekilde teslim edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor
Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor
Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor
Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor
Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor
Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor
Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor
Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor
Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor

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Sakarya, Ekinci, Çocuk, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayale ortak olan iki genç, yaşlı çift için yeni bir ev inşa ediyor - Son Dakika


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