Hayallerine, Şehitkamil ile kavuştu - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezinde aldığı mefruşat eğitimi sonrası evinde ürettiği ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunan Zerrin Kılıç, hayalini gerçekleştirmenin ve eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, kendini geliştirmeye devam eden Kılıç'ı evinde ziyaret ederek tebrik ettiler.

Şehitkamil Belediyesi, hayalleri gerçeğe dönüştürmek adına kişilerin birçok alanda eğitim kariyerlerine ve meslek sahibi olmalarına katkı vermeyi sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi Seyrantepe Aile Merkezi'nde verilen mefruşat kursunda aldığı eğitimle kendini geliştirerek meslek sahibi olan Zerrin Kılıç, kendi evinde atölyesini kurdu. Zerrin Kılıç, evinde kurduğu küçük atölyede; çeyizlik takımı, pike takımı, yatak örtüsü, masa örtüsü, mutfak önlüğü gibi çeyizlik ürünleri, internet üzerinden satarak, aile ekonomisine katkı sunuyor. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Üniversitesi iş birliği ile Seyrantepe Aile Merkezi'nde açık öğretim kursuna katılan Kılıç, kendini geliştirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, başarılı kursiyeri evinde ziyaret etti. Uzun süre, çeşitli konular üzerine sohbet edildi. Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı, başarılı kursiyeri tebrik etti. Ziyaret esnasında Kılıç'ın atölyesini de inceleyen Başkan Fadıloğlu ile Kaymakam Kalaylı, Zerrin Kılıç'a başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

"En büyük hayalim, çalışmaktı, meslek sahibi olmaktı"

Konuşmasına kendini tanıtarak başlayan Zerrin Kılıç, yolunun Şehitkamil Belediyesi ile kesiştikten sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı. Aile ekonomisine büyük katkı sağladığını kaydeden Kılıç, "Ben, 24 yıllık ev hanımıyım ve 3 çocuk annesiyim. Bugüne kadar en büyük hayalim; çalışmaktı, meslek sahibi olmaktı. Ancak bunu ne zaman dile getirdiğimde, ne zaman bir şeyler yapmak istediğimde her zaman karşı çıkanlar oldu. Ancak ben, hiçbir zaman pes etmedim ve hayallerimin peşinden koşmayı hiçbir zaman bırakmadım. Bu sayede, Şehitkamil Belediyemiz ile tanıştım. Şehitkamil Belediyemize bağlı Seyrantepe Aile Merkezi'nde mefruşat kursuna katıldım. Burada bir meslek sahibi olacağıma inanıyordum. Bütçem ölçüsünde bir pike takımı için malzeme aldım. Onu büyük bir heyecanla gidip kursta diktim ve büyük bir sevinç ile eve geldim. Komşum, yaptığı pike katımını gördü ve çok beğendi, hemen satın almak istedi. Bu durum karşısında çok sevindim ve heyecanlandım. Onun parasıyla gittim iki pike takımı malzemesi aldım. Onları da yaptıktan sonra komşularıma, komşularımın arkadaşlarına sattım ve bu sayı giderek arttı. Siparişler yoğun olunca kazandığım parayla gidip dikiş-nakış makineleri aldım, kumaş aldım ve kendi evimde küçük bir atölye açtım. Şu an evimde; çeyizlik takımı, pike takımı, yatak örtüsü, masa örtüsü, mutfak önlüğü gibi ürünler yapıyorum. Yaptığım ürünleri, sosyal medya üzerinden satışa çıkarıyorum. Gerçekten yoğun talepler alıyorum. Şehir içi satışların yanında, şehir dışı satışlarım da başladı. Yoğun ilgi görmeye başladı yaptığım ürünler. Ev hanımlarının zaten çok sevdiği ürünlerdir, bu çeyiz ürünleri. Artık şehir dışından aldığım siparişleri, kargoyla gönderiyorum. Yaptığım ürünler, çok beğeniliyor ve çok sipariş geliyor. Bu sayede, ev ekonomisine çok büyük katkılar sunuyorum. Ailem bu konuda beni her zaman destekliyorlar. Eşim ve çocuklarımın beni desteklemesi, bana daha da büyük bir heyecan veriyor" şeklinde konuştu.

"Onların sayesinde meslek sahibi oldum"

"Gerçekten Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun biz kadınlara vermiş olduğu değerlerle bugünlere geldim" diyen Kılıç, "Bunun yanında, yine eşim ve çocuklarımın desteğiyle eğitim-öğretimimi de devam ettiriyorum. Ben, ortaokul mezunuyum. Bu yıl Şehitkamil Belediyemizin açmış olduğu açık öğretim lise kurslarına başladım. İnşallah eğitimimi daha da ileri seviyelere taşımak istiyorum. Gerçekten Şehitkamil Belediyemiz, hayatımı değiştirdi. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde meslek sahibi oldum. Sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve Kaymakamımız Ömer Kalaylı, bizzat beni evimde ziyaret ettiler, yaptığım işlerden dolayı beni tebrik ettiler. Gerçekten Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'nun biz kadınlara vermiş olduğu değerlerle bugünlere geldim. Başkanımıza bana destek olduğu için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar olarak her şeyi başarabiliriz"

Sözlerini kadınlara yönelik mesajla tamamlayan Zerrin Kılıç, "Gerçekten cesaret bulaşıcıdır, ben de bu cesareti tüm kadınlara bulaştırmak istiyorum. Kadın var ise imkansız diye bir şey yoktur. Biz kadınlar olarak her şeyi başarabiliriz. Kadınlar sadece çocuk yetiştirmekle değil, bütün alanlarda başarılı olabilir, yeter ki imkan sunulsun" diye konuştu. - GAZİANTEP