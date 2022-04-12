Hayati İnanç: "İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir" - Son Dakika
Üye Girişi

Hayati İnanç: "İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir"

12.04.2022 10:56
Hayati İnanç: "İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir"

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye konuk olan yazar Hayati İnanç, "Elde edeceğimiz makamların elbet bir sonu vardır.

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşiye konuk olan yazar Hayati İnanç, "Elde edeceğimiz makamların elbet bir sonu vardır. İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir. Kalbine koyarsan zehirler" dedi.

Yazar Hayati İnanç, Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen kültür ve sanat etkinliği çerçevesinde "Can Veren Pervaneler" isimli söyleşide vatandaşlarla bir araya geldi. İnanç, "Mademki doğduk öleceğiz. Ölüm, muhakkak bir sonuçtur. Her şey şüpheli ama ölüm katidir. Topraktan geldik, yine oraya gideceğiz. Şan, şöhret, para mutluluk getirmez. İç huzuru bulmaktır önemli olan. Dünya makam ve mevkilerinin hepsi geçicidir. Elde edeceğimiz makamların elbet bir sonu vardır. İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir. Kalbine koyarsan zehirler. Kibir de zehirler. Kazandığını zannederken, aslında kaybeden olursun, bunun bile farkına varamazsın" dedi.

"Sen hesabını, her sırrını bilene vereceksin"

"Dünya kimseye yar olmaz" diyen İnanç, "Mahşeri düşünün. Herkes oradadır. O gün Allah hiç birimizi utandırmasın. O güne hazırlıklı olmak gerekiyor. Dünya sevgisi yanıltır. Gençlerimiz bu illüzyona kapılıyorlar. Kibrinize, nefsinize yenilmeyin. Analık-babalık, çocuk yetiştirmek dünyanın en zor, en önemli mesleğidir. İnsan her an tercih durumundadır. ya Allah'ın rızasını ya da nefsinin istediğini seçersin. Sen hesabını, her sırrını bilene vereceksin" şeklinde konuştu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, program sonunda yazar Hayati İnanç'a çiçek takdim ederek teşekkür etti. - KOCAELİ

Hayati İnanç: İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir
Hayati İnanç: İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir

YORUMLAR
500
Düzce'den 80 şehre bir kart bir kalp Düzce'den 80 şehre bir kart bir kalp Prof. Dr. Köksal'dan kalp kapağı ameliyatında yeni teknik Prof. Dr. Köksal'dan kalp kapağı ameliyatında yeni teknik

Kartepe Belediyesi, Hayati İnanç, İslamiyet, Kalp, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayati İnanç: 'İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir' - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:53 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den sevindiren haber: Koronavirüs hastalık yapma potansiyelini kaybetti
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:08:30. #1.11#
SON DAKİKA: Hayati İnanç: "İslamiyet'te paranın yeri ceptir, kalp değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement