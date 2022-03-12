Hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahipleri tekerlekli sandalyelerine kavuştu - Son Dakika

Zonguldak'ta hayırseverlerin desteği ile 10 adet tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahiplerine verildi.

Zonguldak'ta hayırseverlerin Türkiye Sakatlar Derneği Şubesine bağışladığı 10 adet manuel tekerlekli sandalye, törenle ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Törene Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin ve ihtiyaç sahipleri katıldı. Başkan Şirin, ihtiyaç sahiplerine elleriyle sandalyeleri teslim etti. Tekerlekli sandalyeleri alan ihtiyaç sahipleri büyük mutluluk yaşadı.

"İmkanlarımız dahilinde faaliyetlerimiz devam edecek"

Törende konuşan Başkan Şirin, "Bilindiği gibi yıllardır ihtiyaç sahibi engellerimizin tekerlekli sandalye taleplerini karşılamak için mücadelemize devam ediyoruz. Bugün itibariyle ilimizde bulunan bağışçıların derneğimize 10 adet tekerlekli sandalye bağışladı. Özellikle bu ekonomik durumlar nedeniyle tekerlekli sandalyemizin fiyatları bin 800 TL'ye çıkmış bulunuyor. Bağış yapan kişilere engelli camiam ve yönetimimim adına teşekkür ediyorum. Engellilerin sandalye taleplerini karşılamak için imkanlarımız dahilinde faaliyetlerimiz devam edecek. Bugün itibariyle teslimata bağışlıyoruz. Bugün hava şartları kötü olduğu için gelemeyen arkadaşlarımızın sandalyelerini pazartesi günü vereceğiz. Hava şartları düzelince buraya gelemeyen kişilere kendi aracımızla teslim edeceğiz. Ben bütün yardımseverlere teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK