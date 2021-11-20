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Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor

20.11.2021 11:28
Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor

Muş'ta 8 yıldır sokak hayvanlarına sahip çıkan Rabia Tanrıverdi isimli kadın, her sabah kapısının önünde bekleyen kedi ve köpeklerin beslemesini yapıyor.

Muş'ta 8 yıldır sokak hayvanlarına sahip çıkan Rabia Tanrıverdi isimli kadın, her sabah kapısının önünde bekleyen kedi ve köpeklerin beslemesini yapıyor.

Merkeze bağlı Minare Mahallesi'nde yaşayan ve evinin bir bölümünü kedi yuvası haline getiren 35 yaşındaki Rabia Tanrıverdi, sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor. Her geçen gün sayısı artan hayvanları doyurmak için büyük emek harcayan Tanrıverdi, 8 yıldır kedilerin beslenmesinden temizliğine, sağlık sorunlarına kadar her ayrıntı ile yakından ilgileniyor. Tanrıverdi, çetin kış mevsimi öncesi hayvan severlerden mama desteği bekliyor.

Kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarının bakımını yaptığını ifade eden Rabia Tanrıverdi, "Ben, Peygamber Efendimizin hayvan sevgisini örnek alarak kedilere sahip çıktım ve onları sevdim. Bu nedenle her geçen gün kedi ve köpek sevgisi içime doğdu. Üç yıl çalışarak hiçbir yerden yardım almadan kazandığım para ile onlara baktım ve bakmaya devam ediyorum" dedi.

"Elimde mama olmadığı gün sabah olmasını istemiyorum"

Sabah kalktığı zaman ilk işinin kedileri doyurmak olduğunu anlatan Tanrıverdi, "Akşamdan yemekleri hazırlıyorum. Çünkü kapıyı açar açmaz hemen mama istiyorlar. Mutlaka ilk önce yemeklerini vermem gerekiyor. Daha sonra su ve diğer bakımlarını yapıyorum. Günde 3 öğün karınlarını doyuruyorum. Mama olduğu zaman mama ile besliyorum, olmadığı zaman yoğurdun içine ekmek doğrayarak beslemeye çalışıyorum. Ancak bunu yaparken çevreyi kirletiyorlar diye komşularımız karşı çıkıyor. Elimde mama olmadığı gün sabah olmasını istemiyorum. Çünkü onları aç görmek beni çok üzüyor" ifadelerini kullandı.

"Evimizde bir kedi var bir tane daha almak istedik"

Rabia Tanrıverdi'nin beslediği kedilerden birini sahiplenen hayvan severlerden Zarife Güngör de, "Rabia'nın çok fazla kedi bakımını yaptığı öğrendim. Bende ona destek olmak için bir kediyi alıp sahiplenmek istedim. Çünkü dışarıda bir sürü aç ve susuz hayvan var. Duyarlı olmak istedik. Evimizde bir kedi var, bir tane daha aldık ve evimize götüreceğiz" diye konuştu.

"Hayvanları çok seviyoruz"

Kedileri çok sevdiğini vurgulayan Zarife Güngör'ün kızı minik Ceyda Güngör ise şöyle konuştu:

"Hayvanları çok seviyoruz. Evimizde de bir kedimiz var ama biz yine almak istedik, onun kardeşi olsun diye. Yavru bir kedi aldık ve hepsi birbirinden tatlı." - MUŞ

Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor
Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor
Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor
Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor
Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor
Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor
Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor

Peygamber, Muş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayvan sever kadın 8 yıldır sokak hayvanlarına gözü gibi bakıyor - Son Dakika


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