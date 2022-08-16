Hayvanları telef olan aile ortada kaldı - Son Dakika
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Hayvanları telef olan aile ortada kaldı

16.08.2022 14:22
Hayvanları telef olan aile ortada kaldı

Kayseri'de besicilik yapan Yaylacıoğlu ailesi, yaklaşık 20 gün önce ahırlarında besledikleri hayvanları telef oldu.

Kayseri'de besicilik yapan Yaylacıoğlu ailesi, yaklaşık 20 gün önce ahırlarında besledikleri hayvanları telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin hayvanlar ölüm sebebi ile yaptığı il araştırmalarda, ölüm sebebinin bağırsak hastalığı olduğu belirlendi.

Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse Mahallesi'nde ikamet eden Arif ve Hatice Yaylacıoğlu çifti 2 yıl önce besicilik ile uğraşmaya başladı. Ahırlarında bulunan 10 büyükbaş hayvanı yaklaşık 20 gün önce sabah yemledikten sonra kontrol etmeye gelen Hatice Yaylacıoğlu, hayvanların bir anda teker teker yer düşerek can çekiştiğini gördü. Daha sonra yetkililere haber verilmesi üzerine ahıra Tarım İl Müdürlüğü ve Yemliha Mahallesi'nden gelen veteriner hekimlerin yaptıkları incelemelerde hayvanların zehirlenerek telef oldukları belirlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numuneler üzerinde yapılan patolojik incelemelerde, hayvanların Enterotoksemi olarak adlandırılan bağırsak hastalığı nedeni ile zehirlendikleri tespit edildi. Çoğunlukla gıdasal sebeplerden dolayı oluşan hastalık, bağırsaklarda bulunan yararlı bakterilerin zamanla zararlı konuma gelmesi sonucu ölümle sonuçlanmasıyla biliniyor.

Tek geçim kaynakları olan hayvanlarını kaybettikten sonra ortada kalan Yaylacıoğlu ailesi, yetkililerden yardım bekliyor. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hayvanları telef olan aile ortada kaldı - Son Dakika

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