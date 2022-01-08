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Hayvansever psikolog örnek oluyor - Son Dakika

Hayvansever psikolog örnek oluyor

08.01.2022 09:55
Hayvansever psikolog örnek oluyor

Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev yapan Psikolog Erdi Bahadır hayvan sevgisiyle hem şehre örnek oluyor hem de bu sayede kedi fobisi olan hastalarını tedavi ediyor.

Gümüşhane Devlet Hastanesinde görev yapan Psikolog Erdi Bahadır hayvan sevgisiyle hem şehre örnek oluyor hem de bu sayede kedi fobisi olan hastalarını tedavi ediyor.

Devlet Hastanesinde 2019 yılı Nisan ayından beri Toplum Temelli Ruh Sağlığı Merkezinde görev yapan Bahadır, Gümüşhane'de hayvan sevgisiyle biliniyor.

Günlük rutin işlerini tamamladıktan sonra hastane etrafındaki kediler ve kuşlarla özel olarak ilgilenen Bahadır düzenli olarak her gün bu hayvanları yemliyor, özellikle kış mevsiminde çatılarda biriken karları kendi eliyle temizleyerek kuşlar için yem bırakıyor.

Kendisinin bu duyarlılığını gören hastane personelinin de destek vermeye başladığı Bahadır, doktor ve hemşire arkadaşlarıyla kedilere barınak yapıp mama alıyor, aralarında para toplayıp yaralı hayvanları Erzurum ve Trabzon'da tedavi ettiriyor.

"Gümüşhane'deki insanlar bu konuda çok duyarlı"

Hastane etrafındaki kedi yuvalarını 2019 yılının kış mevsiminde straforlarla yaptıklarını hatırlatan Klinik Psikolog Erdi Bahadır, "Daha sonra hocalarımızın desteğiyle yeni yuvalar alarak yanlarına ekledik. Böyle böyle derken küçük bir kedi parkı gibi bir şey yaptık. Gümüşhane'deki insanlar da bu konuda çok duyarlı, sosyal medya platformlarından yavrularımıza çok kolay yuva bulabiliyoruz. Kedilerimizin sağlık sorunları olabiliyor, yüksekten düşmeler oluyor, araba çarpan oluyor, kendi bacağını kıranlar oluyor. Bunlara tıbbi destek noktasında yine hastane personeli ile yaptığımız dayanışma sonucunda toplanan paralarla tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Bir kedimiz için Erzurum'a, bir kedimiz için de Trabzon'a gittiğimizi biliyorum. Buradaki veterinerlerin cerrahi müdahaleleri yapamamasından dolayı şehir dışında yaptırıyoruz bu işlemleri fakat kısırlaştırma gibi konularda da buradaki veterinerlerimiz bize yardımcı oluyor" dedi.

"Arkadaşlarımızla para toplayıp mama alıyoruz"

Kedilerin mama kaplarını belirli aralıklarla kendi elleriyle yıkayıp aldıkları mamaları bunlara dolduran Bahadır, "Çocukluktan beri hayvanlara karşı bir sevgim var. Evimde de kedi besliyordum zaten. Buraya geldikten sonra arkadaşlarımın yemekhaneden artan gıdaları bu kedilere verdiğini gördüm. Nispeten yetersiz kaldığı, hayvanların yemeyeceği şeyler olup aç kaldıklarını görünce biz de hastane personeliyle özellikle doktorlar ve hemşire arkadaşlarımızla para toplayarak mama almaya başladık, daha sonra mama kapları aldık ve kedilerimizi beslemeye başladık" diye konuştu.

"Kedi fobisi olan birçok hastalarımızın da bununla baş etmelerine yardımcı olduk"

Klinikteki hastalarıyla kuş yuvaları da yaparak bahçedeki ağaçlara astıklarını hatırlatan Bahadır, "Kuşları da besliyoruz her öğlen 13.30'da. Vatandaş kedileri görünce mutlu oluyor çünkü burada oyun oynuyorlar, bazı veliler öğrencilerini getiriyordu, çocuklar kedilerle oynuyordu. Hastalarımız çok iyi vakit geçiriyordu. Kedi fobisi olan birçok hastalarımızın da bununla baş etmelerine yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.

"Lütfen mama fiyatlarını indirin, çok pahalı"

Kedi maması üreticilerine de seslenerek çok pahalı olan ürünlerin fiyatlarını indirmelerini isteyen Bahadır, "Özellikle sokaktaki hayvanların beslenmesi için makul fiyatlara çekilmesi çok faydalı olur. Gümüşhane Belediyesi ile de görüşeceğiz ama buradaki yavrularımız için bir barınak gibi küçük bir yuva için bir girişimde bulunmalarını bekliyor olacağız" dedi. - GÜMÜŞHANE

Hayvansever psikolog örnek oluyor
Hayvansever psikolog örnek oluyor
Hayvansever psikolog örnek oluyor
Hayvansever psikolog örnek oluyor
Hayvansever psikolog örnek oluyor
Hayvansever psikolog örnek oluyor
Hayvansever psikolog örnek oluyor
Hayvansever psikolog örnek oluyor
Hayvansever psikolog örnek oluyor

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Gümüşhane, Trabzon, Hastane, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hayvansever psikolog örnek oluyor - Son Dakika


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