Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Petrolspor\'u ziyaret etti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bolu'da kamp yapan TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Batman Petrolspor'u ziyaret etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımı Batman Petrolspor, Bolu'da Abant yolunda bulunan bir otelde kampa girdi. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Batman Petrolspor'a Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu moral ziyaretinde bulundu. Bakan Şimşek ve beraberindeki heyete Bolu Valisi Erkan Kılıç da eşlik etti. - BOLU