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Hem bağımlılıktan kurtuluyorlar hem de iş sahibi oluyorlar - Son Dakika

Hem bağımlılıktan kurtuluyorlar hem de iş sahibi oluyorlar

24.01.2022 13:23
Hem bağımlılıktan kurtuluyorlar hem de iş sahibi oluyorlar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği'nde tedavi gören uyuşturucu madde bağımlısı 18 yaş altındaki çocuklar, klinikte hem tedavi görüyor hem de meslek sahibi oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği'nde tedavi gören uyuşturucu madde bağımlısı 18 yaş altındaki çocuklar, klinikte hem tedavi görüyor hem de meslek sahibi oluyor.

Tedavi süreçlerinde aldıkları eğitimlerle diploma ve sertifika sahibi olabilen çocuklar, yeni bir hayata ilk adımlarını atıyor. Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği'nde tedavi gören Şükrü S., bağımlılıktan kurtulduğunu ifade ederek, "Şu anda bir uyuşturucu madde bağımlısıyım ve tedavi görüyorum. Çok zorlu süreçlerden buralara kadar geldim. Çok acılar çektim, çok sorunlar yaşadım. Oya Bahadır Psikiyatri Kliniği bana el uzattı, şu anda orada tedavi görüyorum. Beni iş hayatına attılar, şu anda işimi de sürdürüyorum. Para kazanarak aileme destek oluyorum. Bana çok yardımcı oluyorlar. Çok güzel bir yer, adeta ailemden öteler. Aslında ben çok şaşırdım, benimle o kadar ilgilendiler ki ben bu kadar değerli miyimdir diye sormaya başladım. Bana mutluluğu, duyguları, hayatı, yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğrettiler. Ben bu kurumda uzun süredir tedavi görenler ve bir şeyler başarmış birisiyim. Hocalarım her zaman çok iyi davranıyorlar. Sadece bize yardımcı olmak istiyorlar ve bu işi para için yapmıyorlar. Bu işi bizim hayatımızın düzelmesi için yapıyorlar. Artık kendime, aileme ve herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Topluma faydalı bir birey olmaya çalışıyorum" dedi.

"Bizim yaptığımız en önemli şey rehabilitasyondur"

Oya Bahadır Psikiyatri Kliniği'nde görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Alaattin Bulut, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topcuoğlu Hastanesi'ne bağlı psikiyatri kliniği olarak görev yapıyoruz. İşimiz bir şekilde uyuşturucu maddeye bulaşmış çocuklarımızı 18 yaş altında ise eğer sokaklardan, mahallelerden mobil ekiplerimizle bulup onlarla tanışıyoruz. Çocuklarımızın psikiyatrik değerlendirmelerini, öğrenim durumlarını, yasal ve aile durumlarını ekiplerimiz inceliyor. Tedaviye yatarak uygun olanları aralarından seçerek yatılı kısmımıza alıyoruz. Yeterli motivasyonu olmayan ya da okul veya iş durumu nedeniyle ayaktan tedaviyi tercih edenleri düzenli bir şekilde 21 yaşını doldurana kadar takip ediyoruz. Yatılı olarak tedavi gören çocuklarımızda ise birçok yerlerde yapıldığı gibi sadece 21 gün tedavi edip göndermiyoruz. Bizim yaptığımız en önemli şey rehabilitasyondur. Amacımız çocuklarımızı rehabilite etmek, bunun için de 6 aylık bir program uyguluyoruz. Bu programın her günü, her saati programlı bir şekilde yapılıyor. Bu program sayesinde çocukların başıboş kaldığı, kendi kafalarına göre davrandığı bir dakika bile yok. Bu multidisipliner yaklaşım sayesinde çocuklar kurumda uyuşturucu maddeyle ilgili bildikleri bütün yanlışlardan kurtuluyorlar. Güvenli ortam ve sevgi odaklı ekibimiz sayesinde yeni bir hayata ilk adımlarını atmış oluyorlar. Bu çocukları mümkün mertebe ortak protokollerle işe yönlendiriyoruz. Başarılı olanlara sertifikaları veriliyor. Örgün eğitim hakkı olanları imzaladığımız protokoller sayesinde diploma sahibi yapabiliyoruz. Yani burada tedavi gören bir çocuk, iş hayatından ya da eğitim hayatından geri kalmıyor. Hatta motivasyonel görüşmelerle işin ve eğitimin ne kadar önemli olduğu çocuklara öğretilerek, dört elle bu konularda başarılı olmaları için çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımızın ilk gelişleri çok üzücü oluyor. Kimi fiziksel şiddete maruz kalmış bir şekilde geliyor. Kimi ailesiyle artık iletişim dahi kuramayacağı bir halde geliyor. Kimisi uyuşturucu madde etkisinde geliyor. Bazıları da 'Acaba bu ekip bana yardımcı olabilecek mi' diye korku içerisinde geliyor. Ama burayı tanıdıkça, uyuşturucu maddenin etkisinden kurtuldukça, beyinleri temizlendikçe kurumu sevmeye ve tedavilerini sahiplenmeye başlıyorlar. Yüzde 40 ila 45 oranında başarı oranımız var. Bu çok güzel bir oran. İki çocuğumuzdan birini bağımlılıktan kurtarıp, okul veya iş hayatına sokup topluma adapte ediyoruz. Bu durum da işin en keyifli kısmı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Hem bağımlılıktan kurtuluyorlar hem de iş sahibi oluyorlar
Hem bağımlılıktan kurtuluyorlar hem de iş sahibi oluyorlar
Hem bağımlılıktan kurtuluyorlar hem de iş sahibi oluyorlar

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Uyuşturucu, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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