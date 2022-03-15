Her şey karavan parkıyla başlamıştı: Ukrayna'daki savaş, o ailelerin yollarını yine kesiştirdi - Son Dakika
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Her şey karavan parkıyla başlamıştı: Ukrayna'daki savaş, o ailelerin yollarını yine kesiştirdi

15.03.2022 12:37
Her şey karavan parkıyla başlamıştı: Ukrayna'daki savaş, o ailelerin yollarını yine kesiştirdi

Edirneli aile yıllar önce karavan parkı muhabbeti ile tesadüfen tanıştığı Ukraynalı aileyi, "Burada da eviniz var" diyerek evlerine davet etti.

Edirneli aile yıllar önce karavan parkı muhabbeti ile tesadüfen tanıştığı Ukraynalı aileyi, "Burada da eviniz var" diyerek evlerine davet etti. Ukrayna'da savaşın ortasından kurtulan Ukraynalı aile, Edirne'de misafir ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar gerek kendi imkanlarıyla, gerekse tahliye organizasyonlarıyla ülkeden ayrılıyor. Ülkeden ayrılan ve Edirne'ye gelen Oryov ailesi de, yıllar önce tesadüfen tanıştıkları Tercan ailesinin evinde misafir ediliyor. Ukrayna'dan Edirne'ye ulaşan dostluk hikayesi, Türk milletinin misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her iki aile birlikte alışverişe gidiyor, birlikte yemek yiyor, birlikte geziyorlar.

İki ailenin dostluğu karavanı park etme talebiyle başladı

Ukrayna'da yaşayan 3 çocuklu Oryov ailesi, yıllar önce karavanla tatil için Silivri'ye geldi. Canan ve Ömer Tekcan ailesine bir ricada bulunan Ukraynalı aile, karavanlarını ailenin bahçesine park etmek istedi. Tekcan ailesi de, karavanda yatmamalarını, isterlerse alt katta boş odalarının bulunduğunu söyledi. O günden beri iki aile arasında dostluk başladı. İnternet üzerinden çeviri programları kullanarak anlaşan aile, birbirlerinin telefon numaralarını alıp bayramlarda görüşmeye başladılar.

"Edirneli aile, Ukraynalı aileye evini tahsis etti"

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Edirneli Tekcan ailesi, Ukrayna'da yaşayan Oryov ailesine "Burada da eviniz var. Edirne'ye gelebilirsiniz" diye mesaj gönderdi. Bu mesajı gören Oryov ailesi, hemen Edirne'ye geldi. Tekcan Ailesi de kendilerine ait bir evi Oryov ailesine tahsis etti. Ukrayna'dan Edirne'ye ulaşan dostluk hikayesi, Türk milletinin misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her iki aile birlikte alışverişe gidiyor, birlikte yemek yiyor, birlikte geziyorlar.

"Nine ve dedesine geliyormuş gibi geliyorlar, anlaşmak için insani dil yeterli"

Aileyle anlaşmak için insani dilin yeterli olduğunu söyleyen Edirneli Canan Tekcan, "Yazlıkta tanıştığımız günden beri aileyle iletişimimiz devam etti. Ukrayna'da savaşın yaşandığını görünce hemen aileye mesaj gönderip, evimize davet ettik. Kendileri de geldi ve şu an misafirimiz oldular. Birbirimizle çeviri programları sayesinde anlaşıyoruz. Vücut dili ve insani dil anlaşmaya yetiyor. Biz ailenin çocuklarını çok sevdik. Onlar bize gelirken sanki nine ve dedesine geliyormuş gibi geliyorlar. 10 tane evim olsa hepsini diğer ailelere de veririm. Ama bir tane evim var sadece bir aileye yardımcı olabiliyorum" dedi.

"Kiralık ev istediler, 'gerek yok' dedik kendi evimizi verdik"

Ukraynalı Oryov ailesini çok sevdiğini söyleyen Edirneli Ömer Tekcan, "Ukrayna'da savaşın yaşandığını görünce aileye 'orada durmayın gelin evimizi vereceğiz' diye mesaj gönderdim. Aile bizden kiralık ev istedi ben de kiralık eve gerek olmadığını bizim kendi evimizi kendilerine tahsis edeceğimi söyledim. Şu an bizim evimizde misafirler. Savaş bitene kadar da evimizde kalabilirler. Savaşa hayır diyoruz" açıklamasında bulundu.

"Türk ailenin bu yaklaşımı bizi çok memnun etti"

Ukraynalı Alex Oryov da, "Edirneli Tekcan ailesi bize yıllar önce olduğu gibi bugün de dostane yaklaşıyor. Ukrayna'da yaşanan savaşı gören aile bize davet etti. Ben de eşimi ve 3 çocuğumu alarak buraya geldim. Savaşın ne kadar süreceği konusunda bilgim yok. Türk ailenin bu yaklaşımı bizi çok memnun etti" diye konuştu. - EDİRNE

Her şey karavan parkıyla başlamıştı: Ukrayna'daki savaş, o ailelerin yollarını yine kesiştirdi
Her şey karavan parkıyla başlamıştı: Ukrayna'daki savaş, o ailelerin yollarını yine kesiştirdi
Her şey karavan parkıyla başlamıştı: Ukrayna'daki savaş, o ailelerin yollarını yine kesiştirdi

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Ukrayna, Edirne, Savaş, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Her şey karavan parkıyla başlamıştı: Ukrayna'daki savaş, o ailelerin yollarını yine kesiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her şey karavan parkıyla başlamıştı: Ukrayna'daki savaş, o ailelerin yollarını yine kesiştirdi - Son Dakika
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